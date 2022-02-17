Вест Хэм - Айнтрахт 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
28 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Айнтрахт, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Оливер Гласнер
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф2 : 0
Брага
Брага2 : 0 3 : 2
Шериф
1
1
2
2
A06
| Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д2 : 4
Рейнджерс
Рейнджерс2 : 2
Боруссия Д
0
1
4
6
A05
| Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит2 : 3
Бетис
Бетис0 : 0
Зенит
0
1
2
3
A04
| Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона1 : 1
Наполи
Наполи2 : 4
Барселона
1
0
5
3
A08
| Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту2 : 1
Лацио
Лацио2 : 2
Порту
1
0
4
3
A02
| Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта2 : 1
Олимпиакос
Олимпиакос0 : 3
Аталанта
2
0
5
1
A01
| Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья3 : 1
Динамо З
Динамо З1 : 0
Севилья
1
1
3
2
A03
| РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг2 : 2
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад1 : 3
РБ Лейпциг
1
0
5
3
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Порту (Португалия)
Лион (Франция)
Порту0 : 1
Лион
Лион1 : 1
Порту
0
1
1
2
B08
| Бетис (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Бетис1 : 2
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф1 : 1 ДВ
Бетис
0
1
2
3
B07
| РБ Лейпциг (Германия)
Спартак М (Россия)
РБ Лейпциг10.03
Спартак М
Спартак М17.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
B05
| Севилья (Испания)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Севилья1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед2 : 0 ДВ
Севилья
1
1
1
2
B06
| Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Барселона0 : 0
Галатасарай
Галатасарай1 : 2
Барселона
1
0
2
1
B04
| Аталанта (Италия)
Байер (Германия)
Аталанта3 : 2
Байер
Байер0 : 1
Аталанта
2
0
4
2
B01
| Рейнджерс (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Рейнджерс3 : 0
Црвена Звезда
Црвена Звезда2 : 1
Рейнджерс
1
1
4
2
B02
| Брага (Португалия)
Монако (Монако)
Брага2 : 0
Монако
Монако1 : 1
Брага
1
0
3
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
| РБ Лейпциг (Германия)
Аталанта (Италия)
РБ Лейпциг1 : 1
Аталанта
Аталанта0 : 2
РБ Лейпциг
1
0
3
1
QF2
| Айнтрахт Ф (Германия)
Барселона (Испания)
Айнтрахт Ф1 : 1
Барселона
Барселона2 : 3
Айнтрахт Ф
1
0
4
3
QF4
| Брага (Португалия)
Рейнджерс (Шотландия)
Брага1 : 0
Рейнджерс
Рейнджерс3 : 1 ДВ
Брага
1
1
2
3
QF3
| Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Лион (Франция)
Вест Хэм Юнайтед1 : 1
Лион
Лион0 : 3
Вест Хэм Юнайтед
1
0
4
1
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| РБ Лейпциг (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
РБ Лейпциг28.04
Рейнджерс
Рейнджерс05.05
РБ Лейпциг
0
0
0
0
SF2
| Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Айнтрахт Ф (Германия)
Вест Хэм Юнайтед28.04
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф05.05
Вест Хэм Юнайтед
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|18.05