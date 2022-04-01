Свернуть список

Финляндия - Чехия 28 Апреля прямая трансляция

28 апреля 2022, четверг. 18:30 МСК. Еврохоккейтур, Хоккейные игры Carlson
Финляндия
Чехия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Финляндия
      Чехия
      Главные тренеры
      Финляндия Юкка Ялонен
      Чехия Филип Пешан
      История личных встреч
      16.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия2 : 3 БФинляндия
      13.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 2Чехия
      03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала Финляндия1 : 0Чехия
      12.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Финляндия1 : 2Чехия
      13.02.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия3 : 2 БЧехия
      17.12.2020 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия4 : 3Чехия
      07.11.2020 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия0 : 2Чехия
      08.02.2020 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия1 : 3Чехия
      12.12.2019 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 3 ОТФинляндия
      09.11.2019 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия2 : 3 БЧехия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Финляндия6 13
      2 Россия7 13
      3 Швеция6 12
      4 Канада3 3
      5 Чехия6 1
      6 Австрия0 0
      7 Швейцария0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close