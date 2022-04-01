Финляндия - Чехия 28 Апреля прямая трансляция
28 апреля 2022, четверг. 18:30 МСК. Еврохоккейтур, Хоккейные игры Carlson
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40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Чехия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Филип Пешан
История личных встреч
|16.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3 Б
|13.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 2
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|1 : 0
|12.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 2
|13.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 2 Б
|17.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 3
|07.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 2
|08.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 3
|12.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 3 ОТ
|09.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|13
|2
|Россия
|7
|13
|3
|Швеция
|6
|12
|4
|Канада
|3
|3
|5
|Чехия
|6
|1
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Швейцария
|0
|0