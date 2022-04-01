Швеция - Австрия 28 Апреля прямая трансляция
28 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК. Еврохоккейтур, Хоккейные игры Carlson
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40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Австрия, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Австрия
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|9 : 1
|09.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|7 : 0
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 2
|1 : 6
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. Тур 2
|3 : 0
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. Тур 1
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|13
|2
|Россия
|7
|13
|3
|Швеция
|6
|12
|4
|Канада
|3
|3
|5
|Чехия
|6
|1
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Швейцария
|0
|0