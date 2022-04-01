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Швеция - Австрия 28 Апреля прямая трансляция

28 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК. Еврохоккейтур, Хоккейные игры Carlson
Швеция
Австрия

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    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Австрия, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швеция
      Австрия
      Главные тренеры
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      История личных встреч
      16.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швеция9 : 1Австрия
      09.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швеция7 : 0Австрия
      03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 2 Австрия1 : 6Швеция
      02.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. Тур 2 Швеция3 : 0Австрия
      25.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. Тур 1 Швеция7 : 1Австрия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Финляндия6 13
      2 Россия7 13
      3 Швеция6 12
      4 Канада3 3
      5 Чехия6 1
      6 Австрия0 0
      7 Швейцария0 0

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