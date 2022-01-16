Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
28 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|29.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3