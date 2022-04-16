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Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Монреаль Канадиенс
      Монреаль
      Главные тренеры
      КанадаЖерар Галлан
      КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
      История личных встреч
      17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Монреаль Канадиенс
      17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
      07.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Монреаль Канадиенс
      24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
      02.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Монреаль Канадиенс
      02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
      07.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Монреаль Канадиенс
      23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      3 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      8 Нью-Йорк Рейнджерс8043443323248-20110867,5
      9 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      10 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      13 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      14 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      15 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      16 Даллас Старз80301052330231-2409559,4
      17 Вегас Голден Найтс8033543431256-2409156,9
      18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      19 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      20 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      21 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      24 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      26 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      27 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      28 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      29 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      30 Сиэтл Кракен7922131547207-2765836,7
      31 Аризона Койотс8017514350198-3065333,1
      32 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      4 Нью-Йорк Рейнджерс8043443323248-20110867,5
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      6 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      8 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      9 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      10 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      13 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      14 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      15 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      16 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      6 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      7 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      8 Даллас Старз80301052330231-2409559,4
      9 Вегас Голден Найтс8033543431256-2409156,9
      10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      11 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      14 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      15 Сиэтл Кракен7922131547207-2765836,7
      16 Аризона Койотс8017514350198-3065333,1
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8146612620272-19911470,4
      2 Нью-Йорк Рейнджерс8043443323248-20110867,5
      3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      4 Вашингтон Кэпиталз8035453924272-23710062,5
      5 Нью-Йорк Айлендерс8033126434222-2308251,3
      6 Коламбус Блю Джекетс8025743437254-2937949,4
      7 Нью-Джерси Дэвилз8019535444242-2966339,4
      8 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз80411334217334-23612075,0
      2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг80381025322279-22410867,5
      4 Бостон Брюинз8039922325248-21510565,6
      5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      7 Оттава Сенаторз8025432541223-2607144,4
      8 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
      2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
      3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      4 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
      5 Даллас Старз80301052330231-2409559,4
      6 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      7 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      8 Аризона Койотс8017514350198-3065333,1
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
      2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
      3 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      4 Вегас Голден Найтс8033543431256-2409156,9
      5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
      6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
      7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      8 Сиэтл Кракен7922131547207-2765836,7

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