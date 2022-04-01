Даллас Старз - Аризона Койотс 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
28 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Аризона Койотс, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Андре Туриньи
История личных встреч
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3 Б
|20.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4