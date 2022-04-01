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Даллас Старз - Аризона Койотс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
28 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Аризона Койотс, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Даллас Старз
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Аризона Койотс
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Даллас Старз
04.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз6 : 3 БАризона Койотс
20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2Аризона Койотс
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Даллас Старз
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Даллас Старз
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4Аризона Койотс
05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 0Аризона Койотс
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Даллас Старз

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