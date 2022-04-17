Милуоки Бакс - Чикаго Буллз прямая трансляция 28.04.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Чикаго Буллз, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Билли Донован
История личных встреч
|24.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|95 : 119
|23.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|81 : 111
|21.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|110 : 114
|18.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|93 : 86
|06.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|23.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|05.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 118
|22.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 90
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 108
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс29.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
3
2
537
522
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс28.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
3
1
433
376
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз29.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
3
2
530
498
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
3
2
574
549
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз28.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
3
1
488
452
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс29.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
3
2
553
550