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Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс прямая трансляция 28.04.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
28 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 5-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
24.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс126 : 121Голден Стэйт Уорриорз
22.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс113 : 118Голден Стэйт Уорриорз
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз126 : 106Денвер Наггетс
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз123 : 107Денвер Наггетс
11.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс102 : 113Голден Стэйт Уорриорз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс131 : 124Голден Стэйт Уорриорз
17.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 117Денвер Наггетс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз86 : 89Денвер Наггетс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 97Денвер Наггетс
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 107Денвер Наггетс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
29.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
2
537
522
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
28.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
3
1
433
376
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
29.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
3
2
530
498
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
3
2
574
549
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
28.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
3
1
488
452
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
29.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
3
2
553
550

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