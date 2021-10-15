Анадолу Эфес - Олимпия Милан прямая трансляция 28.04.2022
28 апреля 2022, четверг. 20:30 МСК. Евролига, 1/4 финала. 4-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Олимпия Милан, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 4-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Эргин Атаман
|Этторе Мессина
История личных встреч
|26.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|77 : 65
|21.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|73 : 66
|19.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|48 : 64
|24.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|77 : 83
|15.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|75 : 71
|09.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 34
|98 : 75
|17.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|69 : 72
|14.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|88 : 68
|21.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|76 : 81
|04.04.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|101 : 95
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан73 : 66
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес77 : 65
Олимпия Милан
Анадолу Эфес28.04
Олимпия Милан
1
2
186
207
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона75 : 90
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
1
1
152
157
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос72 : 96
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
1
1
143
150
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив76 : 87
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив28.04
Реал Мадрид
3
0
266
216
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05