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Севилья - Кадис 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Севилья
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Кадис, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИспанияХулен Лопетеги
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      03.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Кадис0 : 1Севилья
      23.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Севилья3 : 0Кадис
      27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Кадис1 : 3Севилья
      11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Севилья2 : 1Кадис
      03.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Кадис0 : 2Севилья
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Севилья» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33246369-297878,8
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья331712449-276363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М33187859-396161,6
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад331510832-315555,6
      7 Вильярреал331410953-315252,5
      8 Атлетик Б331212939-344848,5
      9 Осасуна331281334-444444,4
      10 Валенсия3310121144-484242,4
      11 Райо Вальекано331171534-384040,4
      12 Сельта331091436-373939,4
      13 Эспаньол331091437-453939,4
      14 Эльче331081536-443838,4
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис336131429-463131,3
      18
      Зона вылета
      		Гранада336121536-563030,3
      19
      Зона вылета
      		Алавес33672026-552525,3
      20
      Зона вылета
      		Леванте335101841-652525,3

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