Севилья - Кадис 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Кадис, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|03.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Севилья» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|52,5
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|39,4
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|31,3
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|25,3
| 20
Зона вылета
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|25,3