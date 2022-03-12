Свернуть список

Унион - Гройтер Фюрт 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
29 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Унион
Гройтер Фюрт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Гройтер Фюрт, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Унион
      Берлин
      Гройтер Фюрт
      Фюрт
      Главные тренеры
      ШвейцарияУрс Фишер
      ГерманияШтефан Лайтль
      История личных встреч
      12.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Гройтер Фюрт1 : 0Унион
      20.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Гройтер Фюрт1 : 1Унион
      11.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион4 : 0Гройтер Фюрт
      01.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Гройтер Фюрт2 : 1Унион
      21.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Унион3 : 1Гройтер Фюрт
      21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Гройтер Фюрт1 : 2Унион
      16.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Унион1 : 1Гройтер Фюрт
      01.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Гройтер Фюрт2 : 0Унион
      20.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Унион1 : 2Гройтер Фюрт
      19.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Гройтер Фюрт2 : 2Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария31243492-307580,6
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д31203877-466367,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер31167872-445559,1
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг31166966-335458,1
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург311410752-375255,9
      6
      Лига конференций
      		Унион31148942-405053,8
      7 Кёльн311310847-454952,7
      8 Хоффенхайм311371152-474649,5
      9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
      10 Майнц311161443-413941,9
      11 Боруссия М311081345-583840,9
      12 Вольфсбург311141639-513739,8
      13 Бохум311061530-453638,7
      14 Аугсбург31981436-473537,6
      15 Герта31951734-663234,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт316101536-552830,1
      17
      Зона вылета
      		Арминия315111524-492628,0
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт31382025-761718,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close