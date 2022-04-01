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Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
29 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куинз Парк Рейнджерс
      Лондон
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      Главные тренеры
      АнглияМарк Уорбертон
      АнглияПол Хекингботтом
      История личных встреч
      05.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Шеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Шеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Юнайтед
      20.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Шеффилд Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Шеффилд Юнайтед
      04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут43 79
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест43 76
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун44 76
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед44 69
      7 Мидлсбро44 67
      8 Блэкберн Роверс44 66
      9 Миллуолл44 66
      10 Куинз Парк Рейнджерс44 63
      11 Ковентри Сити44 63
      12 Сток Сити44 61
      13 Вест Бромвич Альбион44 61
      14 Суонси Сити44 61
      15 Блэкпул44 60
      16 Престон Норт Энд44 58
      17 Бристоль Сити44 52
      18 Халл Сити44 50
      19 Кардифф Сити44 49
      20 Бирмингем Сити44 46
      21 Рединг44 41
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед44 34
      23
      Зона вылета
      		Дерби Каунти44 31
      24
      Зона вылета
      		Барнсли44 30

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