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Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Бо Халкидис (США);
Нью-Йорк Айлендерс
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз

  • 10:48
    1:0
    Брок Нельсон
  • 15:34
    2:0
    Андерс Ли
  • 43:44
    3:0
    Жан-Габриэль Пажо
  • 46:23
    4:0
    Кайл Палмьери
  • 53:37
    5:0
    Джош Бейли
0'
20'
40'
60'
  • 59:18
    5:1
    Аксель Юнссон-Фьелльбю
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
2 Финляндия зщ Робин Сало
3 Канада зщ Адам Пелеч
4 США зщ Энди Грин
8 Канада зщ Ноа Добсон
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
33 Словакия зщ Здено Хара
11 США нп Зак Паризе
12 Канада нп Джош Бейли
13 Канада нп Мэтью Барзал
17 Канада нп Мэтт Мартин
20 США нп Киффер Беллоуз
21 США нп Кайл Палмьери
26 США нп Оливер Вальстрём
27 США нп Андерс Ли
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
53 Канада нп Кейси Сизикас
18 Канада нп Энтони Бовиллье
29 США нп Брок Нельсон
30 Россия вр Илья Самсонов
41 Чехия вр Витек Ванечек
2 Канада зщ Джастин Шульц
3 США зщ Ник Дженсен
9 Россия зщ Дмитрий Орлов
42 Словакия зщ Мартин Фегервары
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
74 США зщ Джон Карлсон
19 Швеция нп Никлас Бекстрём
20 Дания нп Ларс Эллер
21 США нп Гарнет Хэтэуэй
22 Швеция нп Юхан Ларссон
26 США нп Ник Дауд
39 Канада нп Энтони Манта
43 Канада нп Том Уилсон
73 США нп Конор Шири
77 США нп Ти Джей Оши
90 Швеция нп Маркус Юханссон
92 Россия нп Евгений Кузнецов
45 Швеция нп Аксель Юнссон-Фьелльбю
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Нью-Йорк Айлендерс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Вашингтон Кэпиталз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 БВашингтон Кэпиталз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 0Вашингтон Кэпиталз
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 4Вашингтон Кэпиталз
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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