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Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
Бостон Брюинз
Окончен
5 : 0
Баффало Сэйбрз

  • 26:16
    1:0
    Патрис Бержерон
  • 32:29
    2:0
    Патрис Бержерон
  • 42:11
    3:0
    Давид Пастрняк
  • 44:16
    4:0
    Тейлор Холл
  • 57:47
    5:0
    Патрис Бержерон
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Бостон Брюинз
    Бостон
    Баффало Сэйбрз
    Баффало
    1 США вр Джереми Свейман
    35 Швеция вр Линус Улльмарк
    25 США зщ Брэндон Карло
    27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
    28 США зщ Дерек Форборт
    48 США зщ Мэтт Грызлик
    73 США зщ Чарли Макэвой
    75 США зщ Коннор Клифтон
    11 США нп Трент Фредерик
    12 США нп Крэйг Смит
    13 США нп Чарли Койл
    17 США нп Ник Фолиньо
    20 Канада нп Кёртис Лазар
    37 Канада нп Патрис Бержерон
    56 Финляндия нп Эрик Хаула
    63 Канада нп Брэд Маршан
    71 Канада нп Тейлор Холл
    74 Канада нп Джейк Дебраск
    88 Чехия нп Давид Пастрняк
    92 Чехия нп Томаш Носек
    31 Канада вр Дастин Токарски
    80 Канада вр Аарон Делл
    10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
    23 США зщ Маттиас Самуэльссон
    25 Канада зщ Оуэн Пауэр
    26 Швеция зщ Расмус Далин
    45 США зщ Кейси Фицджеральд
    78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
    19 Канада нп Пейтон Кребс
    24 Канада нп Дилан Козенс
    28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
    29 США нп Винни Хиностроза
    37 США нп Кейси Миттельштадт
    53 Канада нп Джефф Скиннер
    71 Швеция нп Виктор Олофссон
    72 США нп Тейдж Томпсон
    74 Швеция нп Расмус Асплунд
    89 США нп Алекс Так
    96 США нп Андерс Бьорк
    15 США нп Джон Хэйден
    Главные тренеры
    Канада Брюс Кэссиди
    США Дон Гранато
    История личных встреч
    01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
    25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
    23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Бостон Брюинз
    01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 2Баффало Сэйбрз
    30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Баффало Сэйбрз
    24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 4Бостон Брюинз
    23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
    21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 2Бостон Брюинз
    14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ББаффало Сэйбрз
    27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Баффало Сэйбрз
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
    31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Восточная Конференция
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Западная Конференция
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
    16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    Столичный дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    Атлантический дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Центральный дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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