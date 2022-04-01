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Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), 17 102 зрителя (83% при вместимости 20 500)
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Оттава Сенаторз
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 06:01
      0:1
      Сэм Райнхарт
    • 2
      41:11
      0:2
      Сэм Беннетт
      41:32
      0:3
      Картер Вераге
    • 53:08
      0:4
      Картер Вераге
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Оттава Сенаторз
    Оттава
    Флорида Пантерз
    Санрайз
    31 Швеция вр Антон Форсберг
    32 Швеция вр Филип Густавссон
    2 Россия зщ Артём Зуб
    5 Канада зщ Ник Холден
    22 Россия зщ Никита Зайцев
    23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
    26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
    72 Канада зщ Тома Шабо
    7 США нп Брэди Ткачук
    9 США нп Джош Норрис
    10 Канада нп Алекс Форментон
    16 США нп Остин Уотсон
    17 США нп Адам Годетт
    18 Германия нп Тим Штюцле
    19 Канада нп Дрейк Батерсон
    27 США нп Дилан Гэмбрелл
    45 Канада нп Паркер Келли
    47 США нп Марк Кастелиц
    49 Канада нп Скотт Сабурен
    71 Канада нп Крис Тирни
    30 США вр Спенсер Найт
    35 Швеция вр Юнас Юханссон
    8 Канада зщ Бен Шьяро
    18 Швеция зщ Роберт Хег
    62 Канада зщ Брэндон Монтур
    3 США зщ Мэтт Кирстед
    32 Швеция зщ Лукас Карлссон
    40 Финляндия зщ Петтери Линдбом
    9 Канада нп Сэм Беннетт
    10 Канада нп Энтони Дюклер
    13 Канада нп Сэм Райнхарт
    19 Канада нп Джо Торнтон
    23 Канада нп Картер Вераге
    27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
    55 США нп Ноэль Аччари
    70 Швеция нп Патрик Хёрнквист
    20 Финляндия нп Алекси Хепониеми
    94 Канада нп Райан Ломберг
    98 Россия нп Максим Мамин
    79 Канада нп Коул Швиндт
    Главные тренеры
    Канада Ди Джей Смит
    Канада Эндрю Брюнетт (и.о.)
    История личных встреч
    27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БФлорида Пантерз
    04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
    15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 8Оттава Сенаторз
    03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Флорида Пантерз
    17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Оттава Сенаторз
    29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Флорида Пантерз
    04.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Оттава Сенаторз
    20.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 7Флорида Пантерз
    12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Оттава Сенаторз
    30.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
    31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Восточная Конференция
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Западная Конференция
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
    16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    Столичный дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
    2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
    3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
    4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
    5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
    6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
    7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
    8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
    Атлантический дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
    2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
    3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
    4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
    5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
    6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
    7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
    8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
    Центральный дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
    2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
    3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
    4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
    5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
    6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
    7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
    8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
    1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
    2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
    3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
    4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
    5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
    6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
    7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
    8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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