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Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Коламбус Блю Джекетс
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг

  • 16:03
    1:0
    Якуб Ворачек
  • 30:47
    2:1
    Коул Силлинджер
  • 40:15
    3:1
    Джек Рослович
  • 49:05
    4:1
    Оливер Бьёркстранд
  • 58:09
    5:2
    Эндрю Пик
0'
20'
40'
60'
  • 30:15
    1:1
    Никита Кучеров
  • 56:54
    4:2
    Кори Перри
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
30 Канада вр Жан-Франсуа Берюбе
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
2 США зщ Эндрю Пик
22 Канада зщ Джейк Бин
44 Россия зщ Владислав Гавриков
46 Швейцария зщ Дин Кукан
5 США зщ Гэвин Байройтер
53 Швеция зщ Габриэль Карлссон
13 Канада нп Кент Джонсон
14 Швеция нп Густав Нюквист
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
23 Канада нп Брендан Гонс
28 Дания нп Оливер Бьёркстранд
34 Канада нп Коул Силлинджер
50 США нп Эрик Робинсон
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
55 США нп Карсон Мейер
59 Россия нп Егор Чинахов
93 Чехия нп Якуб Ворачек
96 США нп Джек Рослович
1 Канада вр Брайан Эллиотт
88 Россия вр Андрей Василевский
24 США зщ Зак Богосян
27 США зщ Райан Макдона
52 Канада зщ Кэл Фут
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
10 Канада нп Кори Перри
14 США нп Пэт Марун
17 Канада нп Алекс Киллорн
18 Чехия нп Ондржей Палат
20 Канада нп Ник Пол
21 Канада нп Брейден Пойнт
38 Канада нп Брэндон Хагель
41 Франция нп Пьер-Эдуар Белльмар
71 Канада нп Энтони Чирелли
79 США нп Росс Колтон
86 Россия нп Никита Кучеров
91 Канада нп Стивен Стэмкос
Главные тренеры
Канада Брэд Ларсен
Канада Джон Купер
История личных встреч
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Коламбус Блю Джекетс
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 3Коламбус Блю Джекетс
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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