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Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
29 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Миннесота Уайлд
Окончен
3 : 2ОТ
Калгари Флэймз

  • 26:02
    1:1
    Юнас Бродин
  • 51:59
    2:1
    Фредерик Годро
  • 60:44
    3:2
    Кирилл Капризов
0'
20'
40'
60'
65'
  • 22:59
    0:1
    Джонни Годро
  • 57:04
    2:2
    Элиас Линдхольм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Калгари Флэймз
Калгари
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
33 Канада вр Кэм Тальбо
4 США зщ Джон Меррилл
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
8 Канада зщ Джорди Бенн
25 Швеция зщ Юнас Бродин
47 США зщ Алекс Голигоски
10 Канада нп Тайсон Джост
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
17 Канада нп Маркус Фолиньо
18 США нп Джордан Гринвей
21 США нп Брэндон Дюхайм
22 Швейцария нп Кевин Фиала
27 США нп Ник Бьюгстад
38 США нп Райан Хартман
44 Канада нп Николя Делорье
89 Канада нп Фредерик Годро
97 Россия нп Кирилл Капризов
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
80 Чехия вр Даниэль Владарж
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
8 Канада зщ Кристофер Танев
16 Россия зщ Никита Задоров
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
55 США зщ Ноа Ханифин
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
13 США нп Джонни Годро
17 Канада нп Милан Лучич
19 США нп Мэттью Ткачук
20 США нп Блейк Коулман
24 Канада нп Бретт Ритчи
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
29 Канада нп Диллон Дюбе
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
88 Канада нп Эндрю Манджапане
91 Швеция нп Калле Йернкрок
18 США нп Райан Карпентер
Главные тренеры
Канада Дин Эвасон
Канада Дэррил Саттер
История личных встреч
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 5Калгари Флэймз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 3Миннесота Уайлд
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Миннесота Уайлд
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 БКалгари Флэймз
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 0Калгари Флэймз
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4Миннесота Уайлд
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2Калгари Флэймз
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 0Миннесота Уайлд
10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3 ОТКалгари Флэймз
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 БКалгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
6 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
3 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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