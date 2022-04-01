Свернуть список

Каролина Харрикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Каролина Харрикейнз
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз

  • 04:44
    1:0
    Итан Бир
  • 05:33
    2:0
    Мартин Нечас
  • 12:53
    3:0
    Еспери Котканиеми
  • 37:27
    4:1
    Теуво Терявяйнен
  • 43:14
    5:1
    Стивен Лоренц
  • 47:32
    6:1
    Джордан Мартинук
0'
20'
40'
60'
  • 13:55
    3:1
    Фабиан Зеттерлунд
  • 54:17
    6:2
    Йеспер Братт
  • 55:44
    6:3
    Джимми Веси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
32 Финляндия вр Антти Раанта
52 Россия вр Пётр Кочетков
7 Канада зщ Брендан Смит
22 США зщ Бретт Песке
28 США зщ Иэн Коул
76 США зщ Брэди Шей
77 США зщ Тони Деанджело
25 Канада зщ Итан Бир
13 Канада нп Макс Доми
16 США нп Винсент Трочек
18 США нп Дерек Степан
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
21 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
24 Канада нп Сет Джарвис
48 Канада нп Джордан Мартинук
71 Швеция нп Йеспер Фаст
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
88 Чехия нп Мартин Нечас
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
78 Канада нп Стивен Лоренц
35 Канада вр Эндрю Хэммонд
32 США вр Джон Гиллис
7 Канада зщ Даги Хэмилтон
24 Канада зщ Тай Смит
28 Канада зщ Дэймон Сиверсон
33 Канада зщ Райан Грейвз
88 Канада зщ Кевин Баль
82 Россия зщ Никита Охотюк
14 Канада нп Натан Бастиан
17 Беларусь нп Егор Шарангович
18 Канада нп Доусон Мерсер
20 Канада нп Майкл Маклауд
25 Канада нп Нолан Фут
37 Чехия нп Павел Заха
49 Швеция нп Фабиан Зеттерлунд
59 Финляндия нп Янне Куокканен
63 Швеция нп Йеспер Братт
70 Швеция нп Йеспер Боквист
10 Швеция нп Александер Хольц
16 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Линди Рафф
История личных встреч
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 4Каролина Харрикейнз
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2Каролина Харрикейнз
29.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 0Каролина Харрикейнз
19.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Каролина Харрикейнз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
6 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
12 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
3 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Миннесота Уайлд80361054322303-25010968,1
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8044422820290-20211068,8
2 Эдмонтон Ойлерз8038541527282-24610062,5
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс8022733936210-2567647,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close