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Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Окончен
3 : 2ОТ
Лос-Анджелес Кингз

  • 46:52
    1:2
    Брок Бёзер
  • 54:31
    2:2
    Алекс Чиассон
  • 64:30
    3:2
    Брок Бёзер
0'
20'
40'
60'
64'
  • 35:08
    0:1
    Габриэль Виларди
  • 38:50
    0:2
    Адриан Кемпе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
30КанадаврСпенсер Мартин
76ЛатвияврАртур Шилов
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
43СШАзщКуинн Хьюз
57КанадазщТайлер Майерс
77КанадазщБрэд Хант
24КанадазщТрэвис Дермотт
6СШАнпБрок Бёзер
7КанаданпНик Петан
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
13КанаданпБрэд Ричардсон
15КанаданпМэттью Хаймор
18КанаданпДжейсон Дикинсон
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
51СШАнпШелдон Дрис
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
44СШАзщМайки Андерсон
50КанадазщШон Дурзи
53КанадазщДжордан Спенс
2ШвециязщАлександер Эдлер
6ФинляндиязщОлли Мяяття
51КанадазщТрой Стечер
13КанаданпГабриэль Виларди
22КанаданпАндреас Атанасиу
34СШАнпАртур Калиев
46СШАнпБлейк Лизотт
48КанаданпБрендан Лемье
55КанаданпКуинтон Байфилд
89ФинляндиянпРасмус Купари
91ШвециянпКарл Грундстрём
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
19СШАнпАлекс Иафалло
23СШАнпДастин Браун
Главные тренеры
КанадаБрюс Будро
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1 БВанкувер Кэнакс
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0Лос-Анджелес Кингз
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
31.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 5Ванкувер Кэнакс
10.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БЛос-Анджелес Кингз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Ванкувер Кэнакс
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0Ванкувер Кэнакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
6 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
12 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
15 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
16 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
2 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
3 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
6 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
7 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
8 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
2 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
5 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
2 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
3 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
6 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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