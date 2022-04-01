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Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
29 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Колорадо Эвеланш
Окончен
4 : 5Б
Нэшвилл Предаторз

  • 02:01
    1:0
    Кейл Макар
  • 06:46
    2:0
    Арттури Лехконен
  • 16:59
    3:1
    Логан О'Коннор
  • 29:24
    4:2
    Джей Ти Комфер
0'
20'
40'
60'
65'
  • 11:46
    2:1
    Мэтт Дюшейн
  • 23:17
    3:2
    Райан Джохансен
  • 36:28
    4:3
    Роман Йози
  • 44:11
    4:4
    Маттиас Экхольм
  • 65:00
    4:5
    Мэтт Дюшейн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
35 Канада вр Дарси Кемпер
39 Чехия вр Павел Францоуз
4 Канада зщ Боуэн Байрэм
6 США зщ Эрик Джонсон
7 Канада зщ Девон Тэйвз
8 Канада зщ Кейл Макар
42 Канада зщ Джош Мэнсон
49 Канада зщ Самуэль Жирар
11 Канада нп Эндрю Кольяно
13 Россия нп Валерий Ничушкин
16 Канада нп Николя Обе-Кюбель
25 Канада нп Логан О'Коннор
29 Канада нп Натан Маккиннон
37 США нп Джей Ти Комфер
43 Канада нп Даррен Хельм
62 Финляндия нп Арттури Лехконен
78 Германия нп Нико Штурм
91 Канада нп Назем Кадри
95 Швеция нп Андре Бураковски
96 Финляндия нп Микко Рантанен
33 Чехия вр Давид Риттих
39 Канада вр Коннор Ингрэм
5 Канада зщ Мэтт Беннинг
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
45 Канада зщ Александр Каррье
57 Канада зщ Данте Фаббро
59 Швейцария зщ Роман Йози
90 Канада зщ Марк Боровецки
9 Швеция нп Филип Форсберг
10 Канада нп Колтон Сиссонс
11 США нп Люк Канин
13 Россия нп Яков Тренин
21 Канада нп Ник Казинс
25 Канада нп Мэтью Оливье
26 Канада нп Филип Томасино
47 США нп Майкл Маккэррон
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
84 Канада нп Таннер Жанно
92 Канада нп Райан Джохансен
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Джон Хайнс
История личных встреч
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Колорадо Эвеланш
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2Нэшвилл Предаторз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 4Нэшвилл Предаторз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 5Колорадо Эвеланш
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Нэшвилл Предаторз
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Нэшвилл Предаторз
23.04.2018 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Колорадо Эвеланш0 : 5Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
6 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
12 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
16 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
2 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
3 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
8 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
2 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
5 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
2 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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