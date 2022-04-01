Свернуть список

Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Эдмонтон Ойлерз
Окончен
5 : 4ОТ
Сан-Хосе Шаркс

  • 29:17
    1:2
    Райан Маклауд
  • 32:52
    2:2
    Кайлер Ямамото
  • 49:37
    3:3
    Дерек Райан
  • 51:45
    4:4
    Филип Броберг
  • 61:37
    5:4
    Зак Хайман
0'
20'
40'
60'
  • 02:42
    0:1
    Ноа Грегор
  • 03:08
    0:2
    Ноа Грегор
  • 35:35
    2:3
    Скотт Риди
  • 50:40
    3:4
    Ник Бонино
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
19 Финляндия вр Микко Коскинен
41 Канада вр Майк Смит
2 Канада зщ Данкан Кит
5 Канада зщ Коди Сеси
22 Канада зщ Тайсон Бэрри
27 Канада зщ Бретт Кулак
75 Канада зщ Эван Бушар
86 Швеция зщ Филип Броберг
10 США нп Дерек Райан
16 Канада нп Дерик Брассар
18 Канада нп Зак Хайман
29 Германия нп Леон Драйзайтль
37 США нп Уоррен Фёгеле
44 Канада нп Зак Кассиан
56 США нп Кайлер Ямамото
71 Канада нп Райан Маклауд
91 Канада нп Эвандер Кейн
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
97 Канада нп Коннор Макдэвид
13 Финляндия нп Ессе Пульюярви
34 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
47 Канада вр Джеймс Раймер
6 Канада зщ Райан Меркли
24 США зщ Джейкоб Мегна
38 Канада зщ Марио Ферраро
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
53 Канада зщ Николя Мелош
88 Канада зщ Брент Бёрнс
13 США нп Ник Бонино
23 США нп Томас Бордело
28 Швейцария нп Тимо Майер
39 Канада нп Логан Кутюр
42 Канада нп Джона Гаджович
48 Чехия нп Томаш Гертл
54 США нп Скотт Риди
55 США нп Александр Хмелевски
73 Канада нп Ноа Грегор
83 США нп Мэтт Ньето
92 Латвия нп Рудольф Балцерс
94 Россия нп Александр Барабанов
Главные тренеры
Канада Джей Вудкрофт
Канада Боб Бугнер
История личных встреч
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 3Эдмонтон Ойлерз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 3Эдмонтон Ойлерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Сан-Хосе Шаркс
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс7 : 2Эдмонтон Ойлерз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Сан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
5 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
6 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
11 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
12 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
14 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
15 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
16 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
18 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
22 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
3 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
5 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
6 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
7 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
8 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
10 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
12 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш8046641518307-22511873,8
2 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
4 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
5 Нэшвилл Предаторз8035632529257-2439559,4
6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
2 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
3 Лос-Анджелес Кингз8135544627237-2339860,5
4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
5 Ванкувер Кэнакс8032434730244-2318955,6
6 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close