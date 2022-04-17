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Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 29.04.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), 19 800 зрителей (97% при вместимости 20 511)
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Главный судья: Зак Зарба (Нью-Йорк, США);
Торонто Рэпторс
Окончен
97 : 132
Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки
1 США защ Армони Брукс
0
3 Великобритания фор О Джи Ануноби
5
4 США цен Скотти Барнс
18
5 Нигерия фор Прешес Ачиува
3
14 Украина лёг Святослав Михайлюк
0
17 Германия защ Исаак Бонга
0
18 Япония фор Юта Ватанабэ
0
21 США фор Таддеус Янг
0
22 США защ Малачи Флинн
0
23 США защ Фред Ванвлит
0
24 Канада фор Кем Берч
0
25 Канада фор Крис Буше
25
33 США защ Гари Трент-мл.
19
43 Камерун фор Паскаль Сиакам
24
45 Канада защ Далано Бэнтон
3
Очки
0 США защ Тайриз Макси
25
1 США защ Джеймс Харден
22
7 США защ Айзея Джо
0
8 США фор Пол Миллсэп
0
9 США цен Деандре Джордан
0
11 США защ Джейден Спрингер
4
12 США фор Тобиас Харрис
19
14 США фор Дэнни Грин
12
18 США защ Шейк Милтон
2
20 США фор Жорж Ньянг
6
21 Камерун цен Джоэл Эмбиид
33
22 Австралия лёг Матисс Тибулл
0
23 Нигерия фор Чарльз Бэсси
0
30 Турция защ Фуркан Коркмаз
0
44 США фор Пол Рид
9
Главные тренеры
США Ник Нёрс
США Док Риверс
История личных встреч
26.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс88 : 103Торонто Рэпторс
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Рэпторс110 : 102Филадельфия Сиксерс
21.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Рэпторс101 : 104 ОТФиладельфия Сиксерс
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс112 : 97Торонто Рэпторс
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс131 : 111Торонто Рэпторс
08.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс119 : 114Филадельфия Сиксерс
21.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс88 : 93Торонто Рэпторс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 114Филадельфия Сиксерс
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 115Торонто Рэпторс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 109Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
97 : 132
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
4
2
669
619
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
29.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
3
2
530
498
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
30.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
3
2
574
549
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
29.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
3
2
553
550
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
01.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
03.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
07.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
09.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
11.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
0
0
0
0

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