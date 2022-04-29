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Бавария - Барселона прямая трансляция 29.04.2022

29 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Евролига, 1/4 финала. 4-й матч
Бавария
Барселона

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - Барселона, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 4-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
ИталияАндреа Тринкьери
ЛитваШарунас Ясикявичюс
История личных встреч
27.04.2022 Евролига 1/4 финала Бавария66 : 75Барселона
21.04.2022 Евролига 1/4 финала Барселона75 : 90Бавария
19.04.2022 Евролига 1/4 финала Барселона77 : 67Бавария
01.02.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Барселона71 : 66Бавария
07.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Бавария72 : 80Барселона
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Барселона72 : 82Бавария
30.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Бавария90 : 77Барселона
06.03.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Барселона83 : 80Бавария
20.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Бавария67 : 77Барселона
21.03.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Бавария73 : 71Барселона
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
77 : 65
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
75 : 70
1
3
256
282
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
66 : 75
Бавария
Барселона
29.04
2
1
227
223
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
83 : 87
Монако
Олимпиакос
29.04
2
1
230
233
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
76 : 87
3
0
266
216
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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