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Монако - Олимпиакос прямая трансляция 29.04.2022

29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 4-й матч
Монако
Олимпиакос

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Олимпиакос, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 4-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
ЧерногорияЗвездан Митрович
СербияСаша Обрадович
ГрецияГеоргиос Барцокас
История личных встреч
27.04.2022 Евролига 1/4 финала Монако83 : 87Олимпиакос
22.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпиакос72 : 96Монако
20.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпиакос71 : 54Монако
23.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 31 Монако92 : 72Олимпиакос
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Олимпиакос86 : 65Монако
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
77 : 65
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
75 : 70
1
3
256
282
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
66 : 75
Бавария
Барселона
29.04
2
1
227
223
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
83 : 87
Монако
Олимпиакос
29.04
2
1
230
233
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
76 : 87
3
0
266
216
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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