Динамо М - Урал 30 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Всё! Грулёв упустил последний момент в матче, не сумев головой поразить ворота «Урала» после навеса с правого фланга. «Урал» добыл гостевую победу в столице России, со счётом 3:2 переиграв московское «Динамо». Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду, тогда москвичи потерпели второе поражение подряд. Благодарю всех за внимание. Для вас работал Сергей Емельянов.

90+3' Срывается мяч у Захаряна, взмывает в воздух и пикирует точно в руки Помазуну.

90+2' Эрик Бикфалви Бикфалви нарушил правила на Шиманьски и получил жёлтую карточку.

90+1' Шунин совершает свой первый сейв в матче, парируя удар Гаджимурадова. Низом в ближний угол пробивал игрок гостей, но Антон сыграл надёжно на сей раз.

90' Всего три минуты добавлены ко второму тайму.

89' Тюкавин получил мяч в штрафной «Урала», обработал и пробил из-под Кузьмичёва — мяч полетел низом и пролетел рядом со штангой.

88' За огромным потоком событий в последние минуты максимально незаметно подошло к концу время второго тайма. Совсем немного времени остаётся в распоряжении хозяев на то, чтобы ликвидировать отставание в счёте.

87' Александр Юшин Вторая замена в «Урале»: Юшин вместо Подберёзкина.

86' Да, разумеется нет здесь никакого нарушения правил. Скопинцев не играл рукой в штрафной, нет пенальти и нет удаления.

85' Дмитрий Скопинцев Но очень спорным выглядит решение главного арбитра, и зовут его к монитору на предмет проверки момента.

84' Скопинцев играет рукой в штрафной «Динамо»? Это вторая жёлтая карточка, удаление и пенальти! Аугустыняк пробивал по воротам хозяев, и Кукуян увидел умышленную игру рукой в исполнении Дмитрия.

83' Вдохновлённое первым голом в сезоне в исполнении камерунского футболиста «Динамо» продолжает атаковать. Грулёв выиграл воздух в штрафной «Урала» и пробил головой — удар получился неакцентированным и стал лёгкой добычей для Помазуна.

81' Рамазан Гаджимурадов И Железнов матч завершил, уступив место на поле Гаджимурадову.

81' Дмитрий Скопинцев Тем временем Скопинцев получил отложённую жёлтую карточку за фол против Железнова.

80' 2:3 Клинтон Н'Жье ГОЛ! И «Динамо» вносит исправления в эту статистику. Н'Жье совершил сольный проход и низом пробил из-за пределов штрафной — мяч рикошетом от штанги влетел в ворота «Урала». Хозяева вернулись в игру!

80' Немного сюрреалистично выглядит статистика сегодняшнего матча. 8:3 — преимущество «Динамо» по ударам в створ ворот, но счёт на табло — 1:3.

78' Грулёв с левого фланга простреливал через вратарскую — там никого из партнёров не оказалось.

76' Клинтон Н'Жье Н'Жье заменил Моро. Все замены в составе «Динамо» на сегодня сделаны.

76' Рафал Аугустыняк Аугустыняк получил первое в матче предупреждение. Срывал поляк атаку московского «Динамо», целенаправленно идя на карточку.

75' Прибежавший в штрафную Скопинцев поймал мяч на подъём и пробил в дальний угол — намного мимо створа ворот.

73' Тюкавин оказался на левом фланге и оттуда навешивал на Грулёва, но центральный защитник «Урала» разобрался с угрозой.

72' Есть ощущение, что в нокдауне пребывает московское «Динамо». Такого развития матча просто нельзя было себе представить после стартовых 20-25 минут, когда хозяева тотально владели инициативой и могли забивать минимум два, а то и три мяча.

70' Стоит заметить, что иностранные футболисты уральской команды второй матч кряду делают результат. В двух последних турах на счету Бикфалви три забитых мяча, ещё дважды отличился Мишкич.

68' Максимальный КПД демонстрируют сегодня подопечные Игоря Шалимова. Три опасных удара в створ ворот «Динамо» завершились тремя взятиями ворот.

67' 1:3 Эрик Бикфалви Мини-шедевр нарисовал Бикфалви! Какой матч проводит румынский футболист «Урала». Эрик подхватил мяч на входе в штрафную, поставил корпус Вареле и с угла прошил Шунина. Евгеньев не смог накрыть Бикфалви, а Шунин снова не выручил «Динамо».

65' Шиманьски обострил игру на левом фланге, нашёл Грулёва в убойной позиции в штрафной — Вячеслав развернулся и пальнул в дальний угол, Мишкич бросился под мяч и в падении отвёл его угловой. Всё успевает сегодня хорватский футболист гостей.

64' Варела низом простреливал в штрафную «Урала» — там всё перекрыто. Но «Динамо» продолжает атаковать.

62' Вячеслав Грулёв А вот и анонсированная ранее замена — Грулёв сменил Смолова. И это означает, что «Динамо» уже потратило два временных слота на внесение корректировок в состав.

61' Массированную атаку организовали игроки «Динамо». Сначала Смолов пытался пробить из-за штрафной, следом обострял игру Захарян, но ничего не вышло.

59' Продолжает производить перестановки немецкий тренер московского «Динамо». Теперь ещё и Смолов закончит матч задолго до финального свистка.

58' Крутейший подкат выполнил Гогличидзе. Сзади чисто сыграл защитник «Урала», выбивая мяч у игрока «Динамо».

56' А за несколько секунд до замены в составе «Динамо» едва не отличился Аугустыняк, чей плотный удар из-за пределов штрафной получился максимально опасным. Очень близко к штанге ворот пролетел мяч после выстрела Рафала.

56' Константин Тюкавин Тюкавин появился на футбольном поле.

55' Первую замену в матче через несколько мгновений сделает Шварц. Уже известно, что покинет поле Макаров, сыгравший сегодня очень неудачным образом. Были шансы у Дениса отметиться в протоколе встречи, но на выходе его промахи могут оказаться роковыми.

52' Скопинцев на фланге не успел накрыть Железнова и нарушил правила.

51' Макаров с очень острого угла пытался пробить по воротам гостей, но на пути мяча оказался защитник «Урала» и удар был сблокирован. В продолжении атаки Денис снова завладел мячом, крутился в штрафной уральцев, совершил лишнее касание и упустил игровой снаряд за лицевую.

48' Железнов на бровке не смог обыграть Скопинцева, зато сумел заработать первый в матче угловой для уральской команды. Но стандарт у опасному моменту у ворота «Динамо» не привёл.

47' В перерыве оба наставника замен не производили. Команды продолжают игру в стартовых составах.

46' Второй тайм стартовал. «Динамо» нужно в обязательном порядке исправлять положение, иначе бело-голубые не только потеряют шансы на первое место, но и сильно обострят борьбу за серебро.

45+1' Первый тайм завершён. Отправляемся на перерыв.

45' А «Урал» в ответной атаке едва не забивает третий мяч! Железнов вошёл в штрафную, убрал на замахе Скопинцева и сильно ударил над перекладиной.

43' Смолов с 25 метров палит над перекладиной.

42' «Урал» пытается довести игру до перерыва, сохранив минимальное преимущество в счёте.

39' Шатов успел выставить ногу и накрыл сверхдальний удар по воротам «Урала». Мяч по очень высокой дуге прилетел к Помазуну.

37' Теперь уже динамовцы пытаются прийти в себя и вернуть себе контроль над игрой, который был на протяжении 25 минут, но затем испарился.

35' За какие-то несколько минут игра перевернулась вверх дном, и хозяева уже уступают в счёте. Два подряд удара в створ ворот Шунина сегодня оказались голевыми.

31' 1:2 Даниэль Мишкич Что за игра у нас сегодня! А «Урал» забивает и выходит вперёд! Мишкич с угла вратарской мощно пальнул под перекладину, и Шунин не смог совершить спасение. Во втором матче кряду отличился хорватский полузащитник гостей.

31' Как не забивает «Динамо»?! Моментально хозяева снова могли и просто обязаны были выходить вперёд, Макаров ворвался в штрафную и пробил низом — Помазун потащил мяч, а на добивании игрок «Динамо» не смог добить в пустые ворота. Сначала шанс упустил Захарян, а затем Фомин не успел подстроиться под мяч, и его накрыли.

30' По большому счёту, вторая полноценная атака уральской команды в первом тайме сразу завершилась взятием ворот.

28' 1:1 Эрик Бикфалви ГОЛ! Вот это поворот в игре! Прошла атака у «Урала», Подберёзкин, скинул мяч на Шатова, тот нашёл на левом фланге Гогличидзе, а тот в свою очередь низом выполнил прострел на Бикфалви, который и вколотил мяч под планку.

26' Макаров снова доставил мяч в штрафную «Урала», но на этот раз оборона гостей сыграла очень бдительно и быстро справилась с рейдом полузащитника «Динамо».

23' Середина первого тайма уже наступила, и пока что абсолютно подавляющее преимущество на стороне «Динамо». За сыгранный отрезок встречи у гостей получилась только одна неплохая атака, тогда всё остальное время атакуют хозяева.

20' Теперь уже Шиманьски прикладывается в дальний угол — Помазун среагировал на удар, но до мяча не дотянулся, однако и поляк не смог уложить удар под штангу.

18' Продолжает атаковать московское «Динамо». Один удар следует за другим по воротам гостей, но второй мяч пока забить не получается.

17' Захарян оперативно переложил себе под правую на границе штрафной и пробил в створ! Помазун на месте!..

15' Впервые в матче пришлось поработать ВАР. Проверялся момент с возхможным нарушением правил в штрафной «Урала», но никакого криминала выявлено не было.

12' Гости пытаются перехватить инициативу в матче — Аугустыняк решается на первый удар по воротам «Динамо». Мяч пролетел мимо ворот, но Шунин всё контролировал.

10' Очень удачно подопечные Сандро Шварца начали сегодняшнюю встречу, забив очень важный быстрый гол.

7' 1:0 Арсен Захарян ГОЛ! Арсен Захарян открыл счёт в матче, прицельным ударом поразив ворота гостей. Шиманьски подавал угловой. Гогличидзе не попал по мячу, а Герасимов не сумел вынести далеко вперёд. На периметре штрафной находился Захарян. Он сильно пробил низом, и Помазун не сумел парировать удар.

6' Фомин опасно прикладывается из-за штрафной — мяч пролетел мимо створа ворот.

1' Главный арбитр Павел Кукуян дал свисток к началу встречи. Матч начался.

0' Команды появились на поле из подтрибунного помещения.