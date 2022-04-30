Рубин - Сочи 30 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+2' И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Полный провал «Рубина», конечно. Очень много поражений этой весной у казанцев, но все, кроме 1:6 от ЦСКА, были, по крайней мере, более-менее достойными, в борьбе — а тут просто камня на камне не оставили от команды Слуцкого, причём на её поле. Остаётся пока «Рубин» в одном очке от зоны стыковых матчей, но это ещё «Химки» и «Нижний Новгород» свои матчи 27-го тура не провели. А «Сочи» оказываются в трёх очках от идущего вторым «Динамо», которое в параллельном матче сенсационно проиграло дома «Уралу» (2:3). Учитывая, что в 30-м туре сочинцам как раз с «Динамо» и играть, есть шанс и на серебряные медали у команды Федотова — правда, в следующие выходные её ждёт ещё один важнейший матч в Москве, с ЦСКА. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!

90+1' 0:6 Георгий Мелкадзе ГОЛ! Маргасов выполнил передачу на ход Мелкадзе, который из правой части штрафной низом пробил совсем рядом с Дюпиным точно под дальнюю штангу!

90' Две минуты осталось играть командам.

89' Мелкадзе в контратаке неудачно навесил справа в штрафную, мяч был перехвачен.

88' Бакаев слишком сильно навесил от угла поля.

87' Вошёл Климов в штрафную после передачи Ломовицкого и резко пробил в угол — Адамов с трудом перевёл на угловой!

86' Кирилл Климов А Климов заменил Игнатьева.

86' Герман Онугха Онугха появляется на поле вместо Лисаковича.

85' 0:5 Ивелин Попов ГОЛ! Ну это просто полнейший разгром уже. Попов убегает по центру после перехвата мяча, никто ему не мешает, и Ивелин забивает, возможно, свой последний гол в РПЛ, спокойно пробивая по центру мимо Дюпина.

83' 0:4 Кирилл Заика ГОЛ! Заика в контратаке врывается справа в штрафную, уходит в сторону от выбежавшего навстречу Дюпина и с острого угла бьёт под ближнюю штангу. Тут ещё и не везёт казанцам с небольшим рикошетом — мяч задевает ногу пошедшего в подкат Самошникова и из-за этого пролетает рядом с бедром Тальби вместо того, чтобы попасть в его корпус — и оказывается в сетке.

82' Ничего опасного с этого стандарта хозяева не создали.

81' Не прошёл у Зуева прострел из левой части штрафной на Лисаковича, мяч был выбит на угловой.

79' Кирилл Заика Четвёртая замена сочинцев — Заика вместо Жоаозиньо.

77' Артём Макарчук Макарчук прихватил соперника руками и получил «горчичник».

75' Зотов слабовато пробил из правой части штрафной, Адамов спокойно накрыл мяч в падении.

74' Лисакович нанёс плотный удар от линии штрафной — над перекладиной полетел мяч!

72' Даниил Кузнецов Кузнецов появился на поле вместо Абильгора.

71' Матео Кассьерра Кассьерра отправляется отдыхать, уступая место на поле Попову.

69' Какой момент! Цаллагов от границы штрафной бьёт низом, мяч, похоже, летит немного левее ворот, но Кассьерра подставляет ногу, и тот попадает в штангу! Отскочил мяч к Мелкадзе после этого, тот попытался добить в ближний угол, но Дюпин успел переместиться и отразил удар!

67' Викторьен Ангбан А Нобоа заменил Ангбан.

67' Георгий Мелкадзе Двойная замена у «Сочи». Мелкадзе выходит вместо Бурмистрова.

65' Кассьерра резко пробил низом от дуги штрафной, попав в кого-то из защитников, расстелившихся в подкате. Мяч отскочил влево, Нобоа там его подобрал, но с острого угла ничего сделать не смог.

64' Бакаев сместился с левого фланга в штрафную и пробил низом — Адамов легко забрал мяч после слабого удара.

62' Спокойно контролируют сочинцы мяч. Впрочем, им сейчас и пропустить было бы не особо страшно, три гола «Рубин» уж наверняка не отыграет.

60' Макарчук обработал мяч на линии штрафной после навеса Цаллагова и нанёс резкий удар, после которого мяч чуть выше ворот полетел!

58' Сильный навес слева в штрафную получился, Кассьерра немного не дотянулся до мяча.

56' «Рубин» отошёл в оборону практически всей командой. Вряд ли это может чем-то помочь при 0:3.

54' Лисакович пробил головой после навеса с фланга в штрафную — правее цели получилось.

52' 0:3 Матео Кассьерра ГОЛ! После перехвата в центре Нобоа выполнил передачу на Кассьерру, который обыграл Дюпина в штрафной, сместившись левее, ушёл в сторону от Тесленко и отправил мяч в пустые ворота!

50' Бакаев выполнил передачу к штрафную на Лисаковича, который затянул с обработкой мяча и упустил момент для удара.

48' Бурмистров обыгрался с Макарчуком на фланге, но мяч ушёл за боковую линию в итоге.

46' Солтмурад Бакаев Бакаев вышел вместо Апшацева.

46' Вернулись на поле футболисты.

45+1' Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. У «Рубина» была пара попыток атак, которые могли привести к чему-то опасному, но в целом «Сочи» полностью контролирует ситуацию и по делу забил два гола. Посмотрим, удастся ли казанцам хотя бы что-то изменить после перерыва, а сейчас отдохнём немного.

44' Лисакович затянул с принятием решения в штрафной и упустил неплохой момент для удара в итоге.

42' 0:2 Жоаозиньо ГОЛ! Прекрасный удар Жоаозиньо со штрафного! Закрутил он мяч над «стенкой» в ближнюю девятку, Дюпин в прыжке чуть-чуть зацепил мяч, но тот рикошетом от штанги влетел в сетку!

41' Штрафной рядом с чужими воротами зарабатывают «Сочи», игра рукой была у защитника.

40' Лисакович прорвался к штрафной и нанёс удар — немного правее штанги полетел мяч.

38' Отбиваются казанцы после этого углового.

37' Опасный прострел слева в штрафную «Рубина» был, но удар Кассьерры заблокировали, мяч на угловой ушёл.

35' Жоаозиньо навесил слева в штрафную, Тальби выбил оттуда мяч головой.

33' Держит «Сочи» мяч на чужой половине поля.

31' Не добрался Дюпин до мяча у штанги, случился рикошет в сторону центральной части штрафной, а там Тальби сыграл в подкате, заблокировав удар Маргасова по пустым воротам!

29' Бурмистров пробил слева головой, но мяч полетел скорее вдоль ворот, чем в них, и был выловлен Дюпиным.

27' 0:1 Тимофей Маргасов ГОЛ! Нобоа от левого угла угла штрафной покатил направо, на Кассьерру, тот нашёл справа свободного Маргасова, и Тимофей низом пробил под дальнюю штангу мимо Дюпина!

26' Лисакович получил мяч в левой части штрафной, Адамов там как-то неуверенно сыграл, сначала пойдя на Виталия, а потом передумав, но форвард затянул с ударом и в итоге сумел только попасть с острого угла в сетку с верхней стороны ворот.

24' Опять к центру поля сместилась игра сейчас.

22' Макарчук обработал мяч после передачи Нобоа и резко пробил метров с 23, но попал в защитника. Попытался «Рубин» после этого убежать в контратаку, однако Лисаковича половина состава «Сочи» окружила, и пришлось ему отдавать передачу назад.

20' Нобоа пробил с дальней дистанции, Дюпин легко поймал мяч.

19' Маргасов прострелил из правой части штрафной вдоль ворот, кто-то из казанцев задел его ногой в подкате — Дюпин выловил мяч после этого рикошета, хоть и не сразу зафиксировал. А если бы пропустил его, то там Жоаозиньо был готов замыкать.

17' Макарчук слева прострелил в штрафную, мяч был выбит.

15' Прессингует «Сочи» даже у чужой штрафной, не давая хозяевам поля спокойно выйти из обороны.

13' Кассьерра в быстрой атаке отдал передачу на Бурмистрова, который не лучшим образом обработал мяч и потерял его.

11' Небольшую паузу взяли команды после такой россыпи атак сочинцев. В центре поля сейчас держится мяч.

9' После второго углового Кассьерра головой выше ворот пробил.

8' Нобоа пробил с углового под перекладину почти от линии штрафной, Дюпин успел среагировать и потащил этот мяч в прыжке!

7' Жоаозиньо вывел Кассьерру на ударную позицию в штрафной, Матео пробил в левый угол — Самошников заблокировал удар! Угловой будет.

5' Бурмистров на скорости прорвался к штрафной по правому флангу и прострелил вдоль ворот — Цаллагов чуть-чуть не успел замкнуть из шикарной позиции!

3' У Игнатьева не прошла передача на ход открывшемуся у штрафной Лисаковичу.

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.