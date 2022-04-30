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Рубин - Сочи 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Рубин
Окончен
0 : 6
Сочи

    0'
    45'
    90'
    • 27'
      0:1
      Тимофей Маргасов
    • 42'
      0:2
      Жоаозиньо
    • 52'
      0:3
      Матео Кассьерра
    • 83'
      0:4
      Кирилл Заика
    • 85'
      0:5
      Ивелин Попов
    • 90+2'
      0:6
      Георгий Мелкадзе
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Сочи, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Рубин
    Казань
    Сочи
    Сочи
    22РоссияврЮрий Дюпин
    31РоссиязщГеоргий Зотов
    2РоссиязщЕгор Тесленко
    3ТунисзщМонтассар Тальби
    77РоссиязщИлья Самошников
    20РоссияпзВладислав Игнатьев
    85'
    23РоссияпзАлександр Зуев
    8РоссияпзАлександр Ломовицкий
    28ДанияпзОливер Абильгор
    72'
    18РоссияпзМарат Апшацев
    46'
    44БеларусьнпВиталий Лисакович
    84'
    7РоссияпзСолтмурад Бакаев
    46'
    85РоссиянпДаниил Кузнецов
    72'
    10РоссиянпГерман Онугха
    84'
    13РоссиянпКирилл Климов
    85'
    1РоссияврДенис Адамов
    13РоссиязщСергей Терехов
    34РоссиязщТимофей Маргасов
    87РоссиязщДанила Прохин
    3СловениязщВанья Дркушич
    17РоссияпзАртём Макарчук
    18РоссияпзНикита Бурмистров
    67'
    15РоссияпзИбрагим Цаллагов
    16ЭквадорпзКристиан Нобоа
    67'
    22Бразилиянп Жоаозиньо
    78'
    30КолумбиянпМатео Кассьерра
    72'
    19Кот-д'ИвуарпзВикторьен Ангбан
    67'
    9РоссиянпГеоргий Мелкадзе
    67'
    8БолгарияпзИвелин Попов
    72'
    27РоссиязщКирилл Заика
    78'
    Запасные
    1РоссияврНикита Медведев
    54РоссияврАртём Исмагилов
    24РоссиязщИван Савицкий
    58РоссияпзДенис Михайлов
    56РоссияпзЛенар Фаттахов
    35РоссияврСослан Джанаев
    12РоссияврНиколай Заболотный
    Главные тренеры
    РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
    РоссияВладимир Валентинович Федотов
    История личных встреч
    21.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Сочи1 : 2Рубин
    17.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 3 Рубин1 : 3Сочи
    03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Рубин1 : 0Сочи
    24.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 2Сочи
    18.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Сочи3 : 2Рубин
    08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Сочи1 : 1Рубин
    31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Рубин0 : 3Сочи
    Текстовая трансляция
    90+2'
    И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Полный провал «Рубина», конечно. Очень много поражений этой весной у казанцев, но все, кроме 1:6 от ЦСКА, были, по крайней мере, более-менее достойными, в борьбе — а тут просто камня на камне не оставили от команды Слуцкого, причём на её поле. Остаётся пока «Рубин» в одном очке от зоны стыковых матчей, но это ещё «Химки» и «Нижний Новгород» свои матчи 27-го тура не провели. А «Сочи» оказываются в трёх очках от идущего вторым «Динамо», которое в параллельном матче сенсационно проиграло дома «Уралу» (2:3). Учитывая, что в 30-м туре сочинцам как раз с «Динамо» и играть, есть шанс и на серебряные медали у команды Федотова — правда, в следующие выходные её ждёт ещё один важнейший матч в Москве, с ЦСКА. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
    90+1'
    0:6
    Георгий Мелкадзе
    ГОЛ! Маргасов выполнил передачу на ход Мелкадзе, который из правой части штрафной низом пробил совсем рядом с Дюпиным точно под дальнюю штангу!
    90'
    Две минуты осталось играть командам.
    89'
    Мелкадзе в контратаке неудачно навесил справа в штрафную, мяч был перехвачен.
    88'
    Бакаев слишком сильно навесил от угла поля.
    87'
    Вошёл Климов в штрафную после передачи Ломовицкого и резко пробил в угол — Адамов с трудом перевёл на угловой!
    86'
     
    Кирилл Климов
    А Климов заменил Игнатьева.
    86'
     
    Герман Онугха
    Онугха появляется на поле вместо Лисаковича.
    85'
    0:5
    Ивелин Попов
    ГОЛ! Ну это просто полнейший разгром уже. Попов убегает по центру после перехвата мяча, никто ему не мешает, и Ивелин забивает, возможно, свой последний гол в РПЛ, спокойно пробивая по центру мимо Дюпина.
    83'
    0:4
    Кирилл Заика
    ГОЛ! Заика в контратаке врывается справа в штрафную, уходит в сторону от выбежавшего навстречу Дюпина и с острого угла бьёт под ближнюю штангу. Тут ещё и не везёт казанцам с небольшим рикошетом — мяч задевает ногу пошедшего в подкат Самошникова и из-за этого пролетает рядом с бедром Тальби вместо того, чтобы попасть в его корпус — и оказывается в сетке.
    82'
    Ничего опасного с этого стандарта хозяева не создали.
    81'
    Не прошёл у Зуева прострел из левой части штрафной на Лисаковича, мяч был выбит на угловой.
    79'
     
    Кирилл Заика
    Четвёртая замена сочинцев — Заика вместо Жоаозиньо.
    77'
     
    Артём Макарчук
    Макарчук прихватил соперника руками и получил «горчичник».
    75'
    Зотов слабовато пробил из правой части штрафной, Адамов спокойно накрыл мяч в падении.
    74'
    Лисакович нанёс плотный удар от линии штрафной — над перекладиной полетел мяч!
    72'
     
    Даниил Кузнецов
    Кузнецов появился на поле вместо Абильгора.
    71'
     
    Матео Кассьерра
    Кассьерра отправляется отдыхать, уступая место на поле Попову.
    69'
    Какой момент! Цаллагов от границы штрафной бьёт низом, мяч, похоже, летит немного левее ворот, но Кассьерра подставляет ногу, и тот попадает в штангу! Отскочил мяч к Мелкадзе после этого, тот попытался добить в ближний угол, но Дюпин успел переместиться и отразил удар!
    67'
     
    Викторьен Ангбан
    А Нобоа заменил Ангбан.
    67'
     
    Георгий Мелкадзе
    Двойная замена у «Сочи». Мелкадзе выходит вместо Бурмистрова.
    65'
    Кассьерра резко пробил низом от дуги штрафной, попав в кого-то из защитников, расстелившихся в подкате. Мяч отскочил влево, Нобоа там его подобрал, но с острого угла ничего сделать не смог.
    64'
    Бакаев сместился с левого фланга в штрафную и пробил низом — Адамов легко забрал мяч после слабого удара.
    62'
    Спокойно контролируют сочинцы мяч. Впрочем, им сейчас и пропустить было бы не особо страшно, три гола «Рубин» уж наверняка не отыграет.
    60'
    Макарчук обработал мяч на линии штрафной после навеса Цаллагова и нанёс резкий удар, после которого мяч чуть выше ворот полетел!
    58'
    Сильный навес слева в штрафную получился, Кассьерра немного не дотянулся до мяча.
    56'
    «Рубин» отошёл в оборону практически всей командой. Вряд ли это может чем-то помочь при 0:3.
    54'
    Лисакович пробил головой после навеса с фланга в штрафную — правее цели получилось.
    52'
    0:3
    Матео Кассьерра
    ГОЛ! После перехвата в центре Нобоа выполнил передачу на Кассьерру, который обыграл Дюпина в штрафной, сместившись левее, ушёл в сторону от Тесленко и отправил мяч в пустые ворота!
    50'
    Бакаев выполнил передачу к штрафную на Лисаковича, который затянул с обработкой мяча и упустил момент для удара.
    48'
    Бурмистров обыгрался с Макарчуком на фланге, но мяч ушёл за боковую линию в итоге.
    46'
     
    Солтмурад Бакаев
    Бакаев вышел вместо Апшацева.
    46'
    Вернулись на поле футболисты.
    45+1'
    Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. У «Рубина» была пара попыток атак, которые могли привести к чему-то опасному, но в целом «Сочи» полностью контролирует ситуацию и по делу забил два гола. Посмотрим, удастся ли казанцам хотя бы что-то изменить после перерыва, а сейчас отдохнём немного.
    44'
    Лисакович затянул с принятием решения в штрафной и упустил неплохой момент для удара в итоге.
    42'
    0:2
    Жоаозиньо
    ГОЛ! Прекрасный удар Жоаозиньо со штрафного! Закрутил он мяч над «стенкой» в ближнюю девятку, Дюпин в прыжке чуть-чуть зацепил мяч, но тот рикошетом от штанги влетел в сетку!
    41'
    Штрафной рядом с чужими воротами зарабатывают «Сочи», игра рукой была у защитника.
    40'
    Лисакович прорвался к штрафной и нанёс удар — немного правее штанги полетел мяч.
    38'
    Отбиваются казанцы после этого углового.
    37'
    Опасный прострел слева в штрафную «Рубина» был, но удар Кассьерры заблокировали, мяч на угловой ушёл.
    35'
    Жоаозиньо навесил слева в штрафную, Тальби выбил оттуда мяч головой.
    33'
    Держит «Сочи» мяч на чужой половине поля.
    31'
    Не добрался Дюпин до мяча у штанги, случился рикошет в сторону центральной части штрафной, а там Тальби сыграл в подкате, заблокировав удар Маргасова по пустым воротам!
    29'
    Бурмистров пробил слева головой, но мяч полетел скорее вдоль ворот, чем в них, и был выловлен Дюпиным.
    27'
    0:1
    Тимофей Маргасов
    ГОЛ! Нобоа от левого угла угла штрафной покатил направо, на Кассьерру, тот нашёл справа свободного Маргасова, и Тимофей низом пробил под дальнюю штангу мимо Дюпина!
    26'
    Лисакович получил мяч в левой части штрафной, Адамов там как-то неуверенно сыграл, сначала пойдя на Виталия, а потом передумав, но форвард затянул с ударом и в итоге сумел только попасть с острого угла в сетку с верхней стороны ворот.
    24'
    Опять к центру поля сместилась игра сейчас.
    22'
    Макарчук обработал мяч после передачи Нобоа и резко пробил метров с 23, но попал в защитника. Попытался «Рубин» после этого убежать в контратаку, однако Лисаковича половина состава «Сочи» окружила, и пришлось ему отдавать передачу назад.
    20'
    Нобоа пробил с дальней дистанции, Дюпин легко поймал мяч.
    19'
    Маргасов прострелил из правой части штрафной вдоль ворот, кто-то из казанцев задел его ногой в подкате — Дюпин выловил мяч после этого рикошета, хоть и не сразу зафиксировал. А если бы пропустил его, то там Жоаозиньо был готов замыкать.
    17'
    Макарчук слева прострелил в штрафную, мяч был выбит.
    15'
    Прессингует «Сочи» даже у чужой штрафной, не давая хозяевам поля спокойно выйти из обороны.
    13'
    Кассьерра в быстрой атаке отдал передачу на Бурмистрова, который не лучшим образом обработал мяч и потерял его.
    11'
    Небольшую паузу взяли команды после такой россыпи атак сочинцев. В центре поля сейчас держится мяч.
    9'
    После второго углового Кассьерра головой выше ворот пробил.
    8'
    Нобоа пробил с углового под перекладину почти от линии штрафной, Дюпин успел среагировать и потащил этот мяч в прыжке!
    7'
    Жоаозиньо вывел Кассьерру на ударную позицию в штрафной, Матео пробил в левый угол — Самошников заблокировал удар! Угловой будет.
    5'
    Бурмистров на скорости прорвался к штрафной по правому флангу и прострелил вдоль ворот — Цаллагов чуть-чуть не успел замкнуть из шикарной позиции!
    3'
    У Игнатьева не прошла передача на ход открывшемуся у штрафной Лисаковичу.
    1'
    Поехали! Игра началась.
    0'
    Команды вышли на поле.
    0'
    Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Лига чемпионов
    		Зенит26177261-255874,4
    2
    Квалификация Лиги чемпионов
    		Динамо М27164747-285264,2
    3
    Лига конференций
    		Сочи27154848-294960,5
    4
    Лига конференций
    		ЦСКА26145738-254760,3
    5 Локомотив М25118637-324154,7
    6 Краснодар25116836-273952,0
    7 Крылья Советов261151033-303848,7
    8 Ростов26971044-443443,6
    9 Ахмат261021431-373241,0
    10 Спартак М26871130-363139,7
    11 Рубин27851433-502935,8
    12 Нижний Новгород26771223-362835,9
    13
    Стыковая зона
    		Химки266101030-422835,9
    14
    Стыковая зона
    		Урал27691221-312733,3
    15
    Зона вылета
    		Уфа264101224-372228,2
    16
    Зона вылета
    		Арсенал26561525-522126,9

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