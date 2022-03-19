Зенит - Локомотив 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Заур Залимбиевич Хапов
История личных встреч
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|06.07.2019
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 3
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|22.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|74,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|64,2
| 3
Лига конференций
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
| 4
Лига конференций
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|60,3
|5
|Локомотив М
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|54,7
|6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|52,0
|7
|Крылья Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|48,7
|8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|43,6
|9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|41,0
|10
|Спартак М
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|39,7
|11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
|12
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|35,9
| 13
Стыковая зона
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|35,9
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|28,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|26,9