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Зенит - Локомотив 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Зенит
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияЗаур Залимбиевич Хапов
      История личных встреч
      15.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М1 : 1Зенит
      17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
      02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит6 : 1Локомотив М
      30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Локомотив М0 : 0Зенит
      07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит0 : 0Локомотив М
      28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Зенит
      06.07.2019 Суперкубок России Финал Зенит2 : 3Локомотив М
      07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М1 : 1Зенит
      22.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 1 Зенит1 : 3Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит26177261-255874,4
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М27164747-285264,2
      3
      Лига конференций
      		Сочи27154848-294960,5
      4
      Лига конференций
      		ЦСКА26145738-254760,3
      5 Локомотив М25118637-324154,7
      6 Краснодар25116836-273952,0
      7 Крылья Советов261151033-303848,7
      8 Ростов26971044-443443,6
      9 Ахмат261021431-373241,0
      10 Спартак М26871130-363139,7
      11 Рубин27851433-502935,8
      12 Нижний Новгород26771223-362835,9
      13
      Стыковая зона
      		Химки266101030-422835,9
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа264101224-372228,2
      16
      Зона вылета
      		Арсенал26561525-522126,9

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