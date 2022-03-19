Краснодар - Ростов 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Перерыв
2 : 1
- 14'1:1Никита Кривцов
- 16'2:1Игорь Калинин
0'
45'
90'
- 4'0:1Николай Комличенко
- 45+3'Роман Тугарев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|98
|зщ
|Сергей Петров
|2
|зщ
|Егор Сорокин
|48
|зщ
|Олег Исаенко
|84
|зщ
|Вячеслав Литвинов
|11
|пз
|Алексей Ионов
|53
|пз
|Александр Черников
|74
|пз
|Эдуард Сперцян
|88
|пз
|Никита Кривцов
|69
|нп
|Ираклий Манелов
|40
|нп
|Олакунле Олусегун
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|13
|зщ
|Игорь Калинин
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|92
|зщ
|Виктор Мелёхин
|19
|пз
|Хорен Байрамян
|23
|пз
|Роман Тугарев
|15
|пз
|Данил Глебов
|88
|пз
|Кирилл Щетинин
29'
|7
|нп
|Дмитрий Полоз
|27
|нп
|Николай Комличенко
|38
|пз
|Александр Селява
29'
Запасные
|1
|вр
|Евгений Городов
|58
|вр
|Станислав Агкацев
|18
|зщ
|Евгений Чернов
|4
|зщ
|Александр Мартынович
|44
|зщ
|Сергей Бородин
|8
|пз
|Юрий Газинский
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
|15
|пз
|Алекс Мацукатов
|81
|пз
|Леон Сабуа
|29
|нп
|Владимир Ильин
|92
|нп
|Руслан Апеков
|70
|нп
|Владислав Самко
|1
|вр
|Егор Бабурин
|4
|зщ
|Денис Терентьев
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|29
|зщ
|Александр Мухин
|25
|пз
|Кирилл Фольмер
|77
|пз
|Степан Мельников
|76
|пз
|Данила Сухомлинов
|69
|нп
|Егор Голенков
|90
|нп
|Максим Турищев
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук (и.о.)
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|23.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|30.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|3 : 0
|05.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
Текстовая трансляция
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45+3'
Владислав Безбородов отправил команды на перерыв! Ударным получился дебют южного дерби, в котором «Ростов» открыл счёт уже на 4-й минуте — Комличенко постарался, но «Краснодар» быстро ответил двумя голами — Кривцов и Калинин, срезавший мяч в свои ворота, подарили хозяевам лидерство, 2:1. Вторая половина тайма прошла уже относительно спокойно. Продолжение следует!
45+2'
Роман Тугарев
Тугарев наговорил лишнего арбитру, за что получил жёлтую карточку.
45+1'
Кривцов головой сделал скидку на радиус штрафной, Манелов качнул защитника и пробил с полулёта — Песьяков справился!
45'
Шестой свой угловой разыграли краснодарцы, но ростовчане не проиграли борьбу в воздухе после подачи Сперцяна во вратарскую.
44'
Сильянов перестарался с передачей в лицевую — Тугарев никак не успевал за мячом.
42'
Перешла игра ближе к центру поля, где хозяева не слишком мешают сопернику контролировать мяч.
40'
Тугарев справа выполнил кросс вдоль ворот «Краснодара», Полоз тянулся к мячу, но в борьбе пробить не получилось!
39'
Осипенко подготовил удар из-за штрафной, но мяч предательски свалился с ноги.
38'
Неплохо ростовчане комбинировали у границы штрафной, но до удара по воротам дело так и не довели.
36'
В последние минуты у «Ростова» разладилась игра в атаке. Подходы «Краснодара» выглядят острее.
34'
ВАР бригада изучила атаку «Краснодара» на предмет игры рукой в штрафной «Ростова», но тут обошлось для гостей.
33'
Не удалось Сперцяну пробить в касание от угла вратарской «Ростова», а попытку удара после обработки заблокировал Сильянов практически на линии ворот!
32'
Теперь «Краснодар» контролирует мяч, но преимущественно в центре поля.
30'
Ростовчане взялись за владение мячом, но пока без особого продвижения вперёд.
28'
Сперцян исполнил не самый лучший удар со штрафного — мяч полетел намного выше ворот.
27'
Александр Селява
Селява заменил получившего травму Щетинина. Это, безусловно, серьёзная потеря для «Ростова».
26'
Щетитин получил повреждение после столкновения в центре поля. Без помощи врачей тут не обойтись.
24'
Осипенко заблокировал удар Кривцова с ходу — мяч после рикошета отправился за лицевую.
23'
Сперцян проверил свою левую, пробив низом с линии ростовской штрафной — мимо ближнего угла ворот.
22'
«Краснодар» пробует подержать мяч на чужой половине. Щетинин подтолкнул Черникова в спину — очевидный фол.
20'
Пока южное дерби оправдывает все ожидания. Продолжают команды охотно играть в атаку.
18'
И сразу момент «Ростова»! Тугарев тонким пасом вывел Полоза на удар с линии вратарской, но Сафонов, выдвинувшись из ворот, отбил мяч одной рукой!
16'
2:1
Игорь Калинин
ГОЛ! Сперцян от левого края штрафной прострелил к линии вратарской, у Манелова удар в касание не получился, но это смутило Калинина, рикошетом от которого мяч залетел в угол ворот!
14'
1:1
Никита Кривцов
ГОЛ! Олусегун слева прострелил в штрафную, Кривцов подхватил мяч, поставил корпус сопернику и пробил точно в цель!
13'
Олусегун выкатил мяч под удар к радиусу ростовской штрафной, но попытка Черникова получилась неудачной.
11'
Кривцов выполнил мягкий навес к 11-метровой отметке, откуда Олусегун несильно пробил головой — Песьяков на месте.
9'
Сперцян искал толчок в спину в двух метрах от штрафной «Ростова», но, потеряв мяч, не дождался свистка.
7'
Ещё один корнер разыграли краснодарцы, но ростовчане отбились и от этого стандарта.
6'
Прошла казалось игра в стенку у хозяев через центр, но Сперцяну не дали пробить из пределов штрафной!
4'
0:1
Николай Комличенко
ГОЛ! Сорокин грубо ошибся на линии штрафной, махнув мимо мяча, после чего Тугарев вывел Комличенко на удар в упор — и Николай не промахнулся!
3'
Право на угловой получили хозяева, но подачу Сперцяна в штрафную прервал свисток арбитра, зафиксировавшего фол в атаке.
1'
Дан свисток к началу матча! «Краснодар» разыграл мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|74,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|64,2
| 3
Лига конференций
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
| 4
Лига конференций
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|60,3
|5
|Локомотив М
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|54,7
|6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|52,0
|7
|Крылья Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|48,7
|8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|43,6
|9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|41,0
|10
|Спартак М
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|39,7
|11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
|12
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|35,9
| 13
Стыковая зона
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|35,9
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|28,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|26,9