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Краснодар - Ростов 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Перерыв
2 : 1
Ростов

  • 14'
    1:1
    Никита Кривцов
  • 16'
    2:1
    Игорь Калинин
0'
45'
90'
  • 4'
    0:1
    Николай Комличенко
  • 45+3'
    Роман Тугарев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
39РоссияврМатвей Сафонов
98РоссиязщСергей Петров
2РоссиязщЕгор Сорокин
48РоссиязщОлег Исаенко
84РоссиязщВячеслав Литвинов
11РоссияпзАлексей Ионов
53РоссияпзАлександр Черников
74АрменияпзЭдуард Сперцян
88РоссияпзНикита Кривцов
69РоссиянпИраклий Манелов
40НигериянпОлакунле Олусегун
30РоссияврСергей Песьяков
55РоссиязщМаксим Осипенко
13УкраиназщИгорь Калинин
45РоссиязщАлександр Сильянов
92РоссиязщВиктор Мелёхин
19АрменияпзХорен Байрамян
23РоссияпзРоман Тугарев
15РоссияпзДанил Глебов
88РоссияпзКирилл Щетинин
29'
7РоссиянпДмитрий Полоз
27РоссиянпНиколай Комличенко
38БеларусьпзАлександр Селява
29'
Запасные
1РоссияврЕвгений Городов
58РоссияврСтанислав Агкацев
18РоссиязщЕвгений Чернов
4БеларусьзщАлександр Мартынович
44РоссиязщСергей Бородин
8РоссияпзЮрий Газинский
23РоссияпзВячеслав Якимов
15РоссияпзАлекс Мацукатов
81РоссияпзЛеон Сабуа
29РоссиянпВладимир Ильин
92РоссиянпРуслан Апеков
70РоссиянпВладислав Самко
1РоссияврЕгор Бабурин
4РоссиязщДенис Терентьев
87РоссиязщАндрей Лангович
29РоссиязщАлександр Мухин
25РоссияпзКирилл Фольмер
77РоссияпзСтепан Мельников
76РоссияпзДанила Сухомлинов
69РоссиянпЕгор Голенков
90РоссиянпМаксим Турищев
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук (и.о.)
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Ростов
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов1 : 1Краснодар
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 3Краснодар
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар1 : 1Ростов
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ростов1 : 1Краснодар
23.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар0 : 1Ростов
03.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 2Ростов
30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Краснодар3 : 0Ростов
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ростов1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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45+3'
Владислав Безбородов отправил команды на перерыв! Ударным получился дебют южного дерби, в котором «Ростов» открыл счёт уже на 4-й минуте — Комличенко постарался, но «Краснодар» быстро ответил двумя голами — Кривцов и Калинин, срезавший мяч в свои ворота, подарили хозяевам лидерство, 2:1. Вторая половина тайма прошла уже относительно спокойно. Продолжение следует!
45+2'
 
Роман Тугарев
Тугарев наговорил лишнего арбитру, за что получил жёлтую карточку.
45+1'
Кривцов головой сделал скидку на радиус штрафной, Манелов качнул защитника и пробил с полулёта — Песьяков справился!
45'
Шестой свой угловой разыграли краснодарцы, но ростовчане не проиграли борьбу в воздухе после подачи Сперцяна во вратарскую.
44'
Сильянов перестарался с передачей в лицевую — Тугарев никак не успевал за мячом.
42'
Перешла игра ближе к центру поля, где хозяева не слишком мешают сопернику контролировать мяч.
40'
Тугарев справа выполнил кросс вдоль ворот «Краснодара», Полоз тянулся к мячу, но в борьбе пробить не получилось!
39'
Осипенко подготовил удар из-за штрафной, но мяч предательски свалился с ноги.
38'
Неплохо ростовчане комбинировали у границы штрафной, но до удара по воротам дело так и не довели.
36'
В последние минуты у «Ростова» разладилась игра в атаке. Подходы «Краснодара» выглядят острее.
34'
ВАР бригада изучила атаку «Краснодара» на предмет игры рукой в штрафной «Ростова», но тут обошлось для гостей.
33'
Не удалось Сперцяну пробить в касание от угла вратарской «Ростова», а попытку удара после обработки заблокировал Сильянов практически на линии ворот!
32'
Теперь «Краснодар» контролирует мяч, но преимущественно в центре поля.
30'
Ростовчане взялись за владение мячом, но пока без особого продвижения вперёд.
28'
Сперцян исполнил не самый лучший удар со штрафного — мяч полетел намного выше ворот.
27'
 
Александр Селява
Селява заменил получившего травму Щетинина. Это, безусловно, серьёзная потеря для «Ростова».
26'
Щетитин получил повреждение после столкновения в центре поля. Без помощи врачей тут не обойтись.
24'
Осипенко заблокировал удар Кривцова с ходу — мяч после рикошета отправился за лицевую.
23'
Сперцян проверил свою левую, пробив низом с линии ростовской штрафной — мимо ближнего угла ворот.
22'
«Краснодар» пробует подержать мяч на чужой половине. Щетинин подтолкнул Черникова в спину — очевидный фол.
20'
Пока южное дерби оправдывает все ожидания. Продолжают команды охотно играть в атаку.
18'
И сразу момент «Ростова»! Тугарев тонким пасом вывел Полоза на удар с линии вратарской, но Сафонов, выдвинувшись из ворот, отбил мяч одной рукой!
16'
2:1
Игорь Калинин
ГОЛ! Сперцян от левого края штрафной прострелил к линии вратарской, у Манелова удар в касание не получился, но это смутило Калинина, рикошетом от которого мяч залетел в угол ворот!
14'
1:1
Никита Кривцов
ГОЛ! Олусегун слева прострелил в штрафную, Кривцов подхватил мяч, поставил корпус сопернику и пробил точно в цель!
13'
Олусегун выкатил мяч под удар к радиусу ростовской штрафной, но попытка Черникова получилась неудачной.
11'
Кривцов выполнил мягкий навес к 11-метровой отметке, откуда Олусегун несильно пробил головой — Песьяков на месте.
9'
Сперцян искал толчок в спину в двух метрах от штрафной «Ростова», но, потеряв мяч, не дождался свистка.
7'
Ещё один корнер разыграли краснодарцы, но ростовчане отбились и от этого стандарта.
6'
Прошла казалось игра в стенку у хозяев через центр, но Сперцяну не дали пробить из пределов штрафной!
4'
0:1
Николай Комличенко
ГОЛ! Сорокин грубо ошибся на линии штрафной, махнув мимо мяча, после чего Тугарев вывел Комличенко на удар в упор — и Николай не промахнулся!
3'
Право на угловой получили хозяева, но подачу Сперцяна в штрафную прервал свисток арбитра, зафиксировавшего фол в атаке.
1'
Дан свисток к началу матча! «Краснодар» разыграл мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит26177261-255874,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М27164747-285264,2
3
Лига конференций
Сочи27154848-294960,5
4
Лига конференций
ЦСКА26145738-254760,3
5 Локомотив М25118637-324154,7
6 Краснодар25116836-273952,0
7 Крылья Советов261151033-303848,7
8 Ростов26971044-443443,6
9 Ахмат261021431-373241,0
10 Спартак М26871130-363139,7
11 Рубин27851433-502935,8
12 Нижний Новгород26771223-362835,9
13
Стыковая зона
Химки266101030-422835,9
14
Стыковая зона
Урал27691221-312733,3
15
Зона вылета
Уфа264101224-372228,2
16
Зона вылета
Арсенал26561525-522126,9

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