Ньюкасл - Ливерпуль 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Окончен
0 : 1
- 43'Жоэлинтон
0'
45'
90'
- 19'0:1Наби Кейта
- 43'Диогу Жота
- 51'Джозеф Гомес
- 68'Садио Мане
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|
61'
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|13
|зщ
|Мэтт Таргетт
|8
|пз
|Джонджо Шелви
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|10
|пз
|Аллан Сент-Максимен
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
|
67'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Жоэлинтон
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|
61'
|20
|нп
|Крис Вуд
|
67'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|12
|зщ
|Джозеф Гомес
|7
|пз
|Джеймс Милнер
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|
69'
|8
|пз
|Наби Кейта
|10
|нп
|Садио Мане
|
69'
|20
|нп
|Диогу Жота
|23
|нп
|Луис Диас
|3
|пз
|Фабиньо
|
69'
|11
|нп
|Мохамед Салах
|
69'
Запасные
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|3
|зщ
|Пол Дамметт
|19
|зщ
|Хавьер Манкильо
|11
|пз
|Мэтт Ритчи
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|34
|нп
|Дуайт Гейл
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|6
|пз
|Тьяго Алькантара
|67
|пз
|Харви Эллиотт
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Юрген Клопп
История личных встреч
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 3
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 3
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|80,4
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|80,8
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|60,6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|58,6
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|52,4
| 7
Лига конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|51,0
|8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|49,5
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|41,0
|10
|Лестер Сити
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|43,8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|40,2
|12
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|39,2
|13
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|39,2
|14
|Кристал Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|38,4
|15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|38,5
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|34,3
|17
|Бёрнли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|31,3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|22,2
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|21,2