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Ньюкасл - Ливерпуль 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Окончен
0 : 1
Ливерпуль

  • 43'
    Жоэлинтон
0'
45'
90'
  • 19'
    0:1
    Наби Кейта
  • 43'
    Диогу Жота
  • 51'
    Джозеф Гомес
  • 68'
    Садио Мане
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Словакия вр Мартин Дубравка
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
61'
33 Англия зщ Дэниел Бёрн
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
13 Англия зщ Мэтт Таргетт
8 Англия пз Джонджо Шелви
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
10 Франция пз Аллан Сент-Максимен
28 Англия пз Джозеф Уиллок
67'
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия нп Жоэлинтон
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
61'
20 Новая Зеландия нп Крис Вуд
67'
1 Бразилия вр Алисон Бекер
32 Камерун зщ Жоэль Матип
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
12 Англия зщ Джозеф Гомес
7 Англия пз Джеймс Милнер
14 Англия пз Джордан Хендерсон
69'
8 Гвинея пз Наби Кейта
10 Сенегал нп Садио Мане
69'
20 Португалия нп Диогу Жота
23 Колумбия нп Луис Диас
3 Бразилия пз Фабиньо
69'
11 Египет нп Мохамед Салах
69'
Запасные
26 Англия вр Карл Дарлоу
3 Уэльс зщ Пол Дамметт
19 Испания зщ Хавьер Манкильо
11 Шотландия пз Мэтт Ритчи
36 Англия пз Шон Лонгстафф
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
34 Англия нп Дуайт Гейл
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
21 Греция зщ Константинос Цимикас
5 Франция зщ Ибраима Конате
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
17 Англия пз Кёртис Джонс
6 Испания пз Тьяго Алькантара
67 Англия пз Харви Эллиотт
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Ливерпуль
23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ливерпуль2 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Ливерпуль34257286-228280,4
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити33255380-218080,8
3
Лига чемпионов
Челси33199568-286666,7
4
Лига чемпионов
Арсенал331931152-406060,6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
6
Лига Европы
Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
7
Лига конференций
Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
9 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
10 Лестер Сити321191247-514243,8
11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
12 Брентфорд341171641-494039,2
13 Саутгемптон349131240-564039,2
14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
15 Астон Вилла321141742-463738,5
16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
17 Бёрнли336131429-453131,3
18
Зона вылета
Эвертон32851934-552930,2
19
Зона вылета
Уотфорд33642331-672222,2
20
Зона вылета
Норвич Сити33562222-692121,2

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