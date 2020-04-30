Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив 19:45  ru Аякс - ПЕК
21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен 22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Уотфорд - Бёрнли 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Уотфорд
1-й тайм
1 : 0
Бёрнли

  • 8'
    1:0
    Джеймс Тарковски
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бёрнли, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Уотфорд
    Уотфорд
    Бёрнли
    Бёрнли
    1АнглияврБен Фостер
    27БельгиязщКристиан Кабазель
    21ИспаниязщКико Фемения
    14Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
    22Бразилиязщ Самир
    19ФранцияпзМусса Сиссоко
    33СловакияпзЮрай Куцка
    6МароккопзИмран Луза
    25НигериянпЭммануэль Деннис
    23СенегалнпИсмаила Сарр
    10БразилиянпЖуан Педро
    1АнглияврНик Поуп
    5АнглиязщДжеймс Тарковски
    3АнглиязщЧарли Тейлор
    14УэльсзщКоннор Робертс
    22ИрландиязщНэйтан Коллинз
    17АнглияпзАарон Леннон
    4АнглияпзДжек Корк
    8АнглияпзДжош Браунхилл
    19АнглиянпДжей Родригес
    9НидерландынпВаут Вегорст
    11АнглиянпДуайт Макнил
    Запасные
    26АвстрияврДаниэль Бахман
    5НигериязщВиллиам Трост-Эконг
    11МароккозщАдам Масина
    16АнглияпзДэн Гослинг
    12ШвецияпзКен Сема
    39ДР КонгопзЭдо Кайембе
    2АнглиянпЖереми Нгакия
    28НигериянпСамуэль Калу Оджим
    7НорвегиянпДжошуа Кинг
    13УэльсврУэйн Хеннесси
    26ШотландиязщФиллип Бардсли
    2АнглиязщМэттью Лоутон
    37АнглиязщБобби Томас
    28ИрландиязщКевин Лонг
    16АнглияпзДэйл Стивенс
    10АвстриянпЭшли Барнс
    27ЧехиянпМатей Выдра
    44ИрландиянпДара Костелло
    Главные тренеры
    АнглияРой Ходжсон
    АнглияШон Дайч
    История личных встреч
    05.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли0 : 0Уотфорд
    25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 0Уотфорд
    23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Бёрнли
    19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд0 : 0Бёрнли
    19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли1 : 3Уотфорд
    07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 2Бёрнли
    09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Уотфорд
    04.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд2 : 1Бёрнли
    26.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Уотфорд
    05.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 40 Уотфорд1 : 1Бёрнли
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Лига чемпионов
    		Ливерпуль34257286-228280,4
    2
    Лига чемпионов
    		Манчестер Сити33255380-218080,8
    3
    Лига чемпионов
    		Челси33199568-286666,7
    4
    Лига чемпионов
    		Арсенал331931152-406060,6
    5
    Лига Европы
    		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
    6
    Лига Европы
    		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
    7
    Лига конференций
    		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
    8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
    9 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
    10 Лестер Сити321191247-514243,8
    11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
    12 Брентфорд341171641-494039,2
    13 Саутгемптон349131240-564039,2
    14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
    15 Астон Вилла321141742-463738,5
    16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
    17 Бёрнли336131429-453131,3
    18
    Зона вылета
    		Эвертон32851934-552930,2
    19
    Зона вылета
    		Уотфорд33642331-672222,2
    20
    Зона вылета
    		Норвич Сити33562222-692121,2

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2009-2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close