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17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
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Вулверхэмптон - Брайтон 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Вулверхэмптон
1-й тайм
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      1ПортугалияврЖозе де Са
      15Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
      16АнглиязщКонор Коуди
      32БельгиязщЛеандер Дендонкер
      22ПортугалиязщНелсон Семеду
      3ФранциязщРайан Айт Нури
      28ПортугалияпзЖоау Моутинью
      27МароккопзРомен Сес
      8ПортугалияпзРубен Невеш
      26Южная КореяпзХван Хи Чан
      17ПортугалиянпФабиу Силва
      1ИспанияврРоберт Санчес
      34НидерландызщЙоэл Велтман
      5АнглиязщЛьюис Данк
      3ИспаниязщМарк Кукурелья
      20АнглияпзСоломон Марч
      8МалипзИв Биссума
      10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
      12ЗамбияпзЭнок Мвепу
      25ЭквадорпзМойсес Кайседо
      18АнглиянпДэнни Уэлбек
      11БельгиянпЛеандро Троссард
      Запасные
      21АнглияврДжон Радди
      24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
      5БразилиязщФернандо Марсал
      19Испаниязщ Хонни
      39АнглияпзЛюк Кандл
      11ПортугалиянпФрансиску Тринкан
      7ПортугалиянпПедру Нету
      9МексиканпРауль Хименес
      20ПортугалиянпФрансиску Жорже Таварес Оливейра
      23АнглияврДжейсон Стил
      2АнглиязщТарик Лампти
      4АнглиязщАдам Уэбстер
      24ИрландиязщШейн Даффи
      13ГерманияпзПаскаль Гросс
      17КолумбияпзСтивен Альсате
      14АнглияпзАдам Лаллана
      58ИрландиянпЭван Фергюсон
      9ФранциянпНиль Мопе
      Главные тренеры
      ПортугалияБруну Лаже
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
      09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      02.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Вулверхэмптон
      07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Вулверхэмптон
      20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
      14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Вулверхэмптон0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      18.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
      01.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити33255380-218080,8
      3
      Лига чемпионов
      		Челси33199568-286666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал331931152-406060,6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
      8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
      9 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      10 Лестер Сити321191247-514243,8
      11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
      12 Брентфорд341171641-494039,2
      13 Саутгемптон349131240-564039,2
      14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
      15 Астон Вилла321141742-463738,5
      16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
      17 Бёрнли336131429-453131,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон32851934-552930,2
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд33642331-672222,2
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити33562222-692121,2

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