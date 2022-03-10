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17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
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Саутгемптон - Кристал Пэлас 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Саутгемптон
1-й тайм
1 : 0
Кристал Пэлас

  • 9'
    1:0
    Ориоль Ромеу
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кристал Пэлас, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Саутгемптон
    Саутгемптон
    Кристал Пэлас
    Лондон
    44АнглияврФрейзер Форстер
    35ПольшазщЯн Беднарек
    15ФранциязщРомен Перро
    2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
    22ГаназщМохаммед Салису
    6ИспанияпзОриоль Ромеу
    11АнглияпзНейтан Редмонд
    8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
    23АнглияпзНейтан Телла
    7ИрландиянпШейн Лонг
    10ШотландиянпЧе Адамс
    13ИспанияврВисенте Гуайта
    2АнглиязщДжоэл Уорд
    17АнглиязщНатаниэл Клайн
    16ДаниязщЙоаким Андерсен
    6АнглиязщМарк Гехи
    18ШотландияпзДжеймс Макартур
    15ГанапзДжеффри Шлупп
    23АнглияпзКонор Галлахер
    10АнглияпзЭберечи Эзе
    9ГананпДжордан Айю
    14ФранциянпЖан-Филипп Матета
    Запасные
    13АргентинаврВилли Кабальеро
    4БразилиязщЛянцо Силвейра
    43ФранциязщЯнн Валери
    24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
    19МалипзМусса Дженепо
    17ШотландияпзСтюарт Армстронг
    20ИрландияпзУильям Смоллбоун
    9АнглиянпАдам Армстронг
    18АлбаниянпАрмандо Броя
    1АнглияврДжек Батлэнд
    5АнглиязщДжеймс Томкинс
    3АнглиязщТайрик Митчелл
    12АнглияпзУилл Хьюз
    8СенегалпзШейку Куйяте
    7ФранцияпзМайкл Олисе
    20БельгиянпКристиан Бентеке
    22ФранциянпОдсонн Эдуард
    11Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
    Главные тренеры
    АвстрияРальф Хазенхюттль
    ФранцияПатрик Виейра
    История личных встреч
    15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас2 : 2Саутгемптон
    11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
    12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
    21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
    28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
    30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
    01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
    02.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
    16.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас0 : 1Саутгемптон
    05.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Лига чемпионов
    		Ливерпуль34257286-228280,4
    2
    Лига чемпионов
    		Манчестер Сити33255380-218080,8
    3
    Лига чемпионов
    		Челси33199568-286666,7
    4
    Лига чемпионов
    		Арсенал331931152-406060,6
    5
    Лига Европы
    		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
    6
    Лига Европы
    		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
    7
    Лига конференций
    		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
    8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
    9 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
    10 Лестер Сити321191247-514243,8
    11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
    12 Брентфорд341171641-494039,2
    13 Саутгемптон349131240-564039,2
    14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
    15 Астон Вилла321141742-463738,5
    16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
    17 Бёрнли336131429-453131,3
    18
    Зона вылета
    		Эвертон32851934-552930,2
    19
    Зона вылета
    		Уотфорд33642331-672222,2
    20
    Зона вылета
    		Норвич Сити33562222-692121,2

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