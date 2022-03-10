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Астон Вилла - Норвич 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
Астон Вилла
1-й тайм
0 : 0
Норвич Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Норвич Сити, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Норвич Сити
      Норидж
      26АргентинаврЭмилиано Мартинес
      27ФранциязщЛука Динь
      16АнглиязщКалум Чемберс
      5АнглиязщТайрон Мингз
      23БразилияпзФилиппе Коутиньо
      7ШотландияпзДжон Макгинн
      2ПольшапзМэтти Кэш
      41АнглияпзДжейкоб Рэмси
      47АнглияпзТим Ирогбунам
      11АнглиянпОлли Уоткинс
      31ЯмайканпЛеон Бэйли
      1НидерландыврТим Крул
      5ШотландиязщГрант Хэнли
      3АнглиязщСэм Байрэм
      2АнглиязщМаксимилиан Ааронс
      21АнглиязщБрендон Уильямс
      23ШотландияпзКенни Маклин
      17КосовопзМилот Рашица
      16НорвегияпзМатиас Норманн
      20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
      10АнглияпзКиран Дауэлл
      22ФинляндиянпТеэму Пукки
      Запасные
      25ШвецияврРобин Ольсен
      18АнглиязщЭшли Янг
      4АнглиязщЭзри Конса
      33АнглияпзКарни Чуквуэмека
      19ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
      10АргентинапзЭмилиано Буэндия
      6БразилияпзДуглас Луис
      15Буркина-ФасонпБертран Траоре
      20АнглиянпДэнни Ингс
      28АнглияврАнгус Ганн
      30ГрециязщДимитрис Яннулис
      4АнглиязщБен Гибсон
      11ПольшапзПшемыслав Плахета
      7ГерманияпзЛукас Рупп
      8ШотландияпзБилли Гилмор
      19ДанияпзЯкоб Лунги
      46АнглиянпДжон Роуи
      24СШАнпДжошуа Сарджент
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      АнглияДин Смит
      История личных встреч
      14.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Норвич Сити0 : 2Астон Вилла
      26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Астон Вилла1 : 0Норвич Сити
      05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Норвич Сити1 : 5Астон Вилла
      05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 2Норвич Сити
      23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Норвич Сити2 : 1Астон Вилла
      07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Норвич Сити3 : 1Астон Вилла
      19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Астон Вилла4 : 2Норвич Сити
      01.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
      13.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Норвич Сити1 : 0Астон Вилла
      06.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити33255380-218080,8
      3
      Лига чемпионов
      		Челси33199568-286666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал331931152-406060,6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
      8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
      9 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      10 Лестер Сити321191247-514243,8
      11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
      12 Брентфорд341171641-494039,2
      13 Саутгемптон349131240-564039,2
      14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
      15 Астон Вилла321141742-463738,5
      16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
      17 Бёрнли336131429-453131,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон32851934-552930,2
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд33642331-672222,2
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити33562222-692121,2

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