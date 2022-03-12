Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив 19:45  ru Аякс - ПЕК
21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен 22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Алавес - Вильярреал 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Алавес
Окончен
2 : 1
Вильярреал

  • 4'
    1:0
    Виктор Лагуардия
  • 31'
    2:0
    Гонсало Эскаланте
  • 52'
    Мануэль Гарсия
  • 69'
    Гонсало Эскаланте
  • 80'
    Виктор Лагуардия
0'
45'
90'
  • 41'
    Булайе Диа
  • 47'
    2:1
    Саму Чуквезе
  • 76'
    Этьен Капу
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврФернандо Пачеко
5ИспаниязщВиктор Лагуардия
22ФранциязщФлорьян Лежён
23Испаниязщ Химо
3ИспаниязщРубен Дуарте
17ИспанияпзЭдгар Мендес
64'
16АргентинапзГонсало Эскаланте
14ИспанияпзМануэль Гарсия
82'
6СенегалпзМамаду Н'Диайе
9Испаниянп Хоселу
11ИспаниянпЛуис Риоха
21ИспаниязщМартин Агиррегабирия
64'
20ИспанияпзПере Понс
82'
1ИспанияврСерхио Асенхо
22АлжирзщАйсса Манди
25Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
4ИспаниязщПау Торрес
46'
10ИспанияпзВисенте Иборра
75'
5ИспанияпзДани Парехо
46'
23ИспанияпзМой Гомес
58'
14ИспанияпзМану Тригерос
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
58'
11НигериянпСаму Чуквезе
16СенегалнпБулайе Диа
8АргентиназщХуан Фойт
46'
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
46'
12ЭквадорзщПервис Эступиньян
58'
6ФранцияпзЭтьен Капу
58'
9ИспаниянпПако Алькасер
75'
Запасные
13ИспанияврАнтонио Сивера
2АргентиназщНауэль Тенаглия
26МароккозщАбделькадир Абкар
4СШАзщМэттью Миазга
15ИспанияпзАнтонио Мойя
25Испанияпз Хасон
18УругвайпзФакундо Пельистри
8ИспанияпзТомас Пина
7ИспаниянпМану Вальехо
24ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
35ШвецияврФилип Йоргенсен
13АргентинаврХеронимо Рульи
2ИспаниязщМарио Гаспар
20ИспанияпзРубен Пенья
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияХулио Веласкес
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
21.12.2021 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Алавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Алавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Вильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Вильярреал1 : 2Алавес
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Алавес2 : 1Вильярреал
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Алавес
17.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Алавес0 : 3Вильярреал
17.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Алавес2 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид33246369-297878,8
2
Лига чемпионов
Севилья341713450-286462,7
3
Лига чемпионов
Барселона33189661-336363,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М33187859-396161,6
5
Лига Европы
Бетис331761056-385757,6
6
Лига конференций
Реал Сосьедад331510832-315555,6
7 Вильярреал3414101054-335251,0
8 Атлетик Б331212939-344848,5
9 Осасуна331281334-444444,4
10 Валенсия3310121144-484242,4
11 Райо Вальекано331171534-384040,4
12 Сельта331091436-373939,4
13 Эспаньол331091437-453939,4
14 Эльче331081536-443838,4
15 Хетафе338111431-373535,4
16 Мальорка33881729-543232,3
17 Кадис346141430-473231,4
18
Зона вылета
Гранада336121536-563030,3
19
Зона вылета
Алавес34772028-562827,5
20
Зона вылета
Леванте335101841-652525,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close