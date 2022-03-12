Алавес - Вильярреал 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Окончен
2 : 1
- 4'1:0Виктор Лагуардия
- 31'2:0Гонсало Эскаланте
- 52'Мануэль Гарсия
- 69'Гонсало Эскаланте
- 80'Виктор Лагуардия
0'
45'
90'
- 41'Булайе Диа
- 47'2:1Саму Чуквезе
- 76'Этьен Капу
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вильярреал, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Фернандо Пачеко
|5
|зщ
|Виктор Лагуардия
|22
|зщ
|Флорьян Лежён
|23
|зщ
|Химо
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|17
|пз
|Эдгар Мендес
64'
|16
|пз
|Гонсало Эскаланте
|14
|пз
|Мануэль Гарсия
82'
|6
|пз
|Мамаду Н'Диайе
|9
|нп
|Хоселу
|11
|нп
|Луис Риоха
|21
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
64'
|20
|пз
|Пере Понс
82'
|1
|вр
|Серхио Асенхо
|22
|зщ
|Айсса Манди
|25
|зщ
|Серж Орье
|4
|зщ
|Пау Торрес
46'
|10
|пз
|Висенте Иборра
75'
|5
|пз
|Дани Парехо
46'
|23
|пз
|Мой Гомес
58'
|14
|пз
|Ману Тригерос
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
58'
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|16
|нп
|Булайе Диа
|8
|зщ
|Хуан Фойт
46'
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
46'
|12
|зщ
|Первис Эступиньян
58'
|6
|пз
|Этьен Капу
58'
|9
|нп
|Пако Алькасер
75'
Запасные
|13
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Науэль Тенаглия
|26
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Мэттью Миазга
|15
|пз
|Антонио Мойя
|25
|пз
|Хасон
|18
|пз
|Факундо Пельистри
|8
|пз
|Томас Пина
|7
|нп
|Ману Вальехо
|24
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|35
|вр
|Филип Йоргенсен
|13
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Марио Гаспар
|20
|пз
|Рубен Пенья
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Хулио Веласкес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|21.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|10.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|17.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|17.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|39,4
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|25,3