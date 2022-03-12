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Реал Мадрид - Эспаньол 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Реал Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Эспаньол
      Барселона
      1БельгияврТибо Куртуа
      12Бразилиязщ Марсело
      5ИспаниязщХесус Вальехо
      10ХорватияпзЛука Модрич
      14Бразилияпз Каземиро
      17ИспанияпзЛукас Васкес
      19ИспанияпзДаниель Себальос
      25ФранцияпзЭдуарду Камавинга
      24Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
      11ИспаниянпМарко Асенсио
      21Бразилиянп Родриго
      13ИспанияврДиего Лопес
      4УругвайзщЛеандро Кабрера
      24ИспаниязщСерхи Гомес
      5ИспаниязщФернандо Калеро
      22ИспанияпзАлейш Видаль
      19НидерландыпзТонни де Вильена
      10ИспанияпзСерхи Дардер
      25ВенесуэлапзЯнхель Эррера
      14ИспанияпзОскар Мелендо
      11ИспаниянпРауль де Томас
      9ИспаниянпХавьер Пуадо
      Запасные
      45ИспанияврДиего Пиньейро
      13УкраинаврАндрей Лунин
      2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
      23ФранциязщФерлан Менди
      34ИспаниязщМарио Хила
      22Испанияпз Иско
      15УругвайпзФедерико Вальверде
      8ГерманияпзТони Кроос
      20Бразилиянп Винисиус Жуниор
      9ФранциянпКарим Бензема
      1ИспанияврОйер Оласабаль
      34ИспанияврЖоан Гарсия
      17ИспаниязщДидак Вила
      15ИспаниязщДавид Лопес
      2ИспаниязщМигель Льямбрич
      6ИспанияпзМану Морланес
      8ИспанияпзФран Мерида
      21ИспанияпзНиколас Рибаудо
      18БельгиянпЛандри Димата
      7КитайнпУ Лэй
      23ИспаниянпАдриан Эмбарба
      16ИспаниянпЛорен Морон
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ИспанияВисенте Перис Морено
      История личных встреч
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Эспаньол2 : 1Реал Мадрид
      28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Эспаньол0 : 1Реал Мадрид
      07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол2 : 4Реал Мадрид
      22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид1 : 0Эспаньол
      27.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол1 : 0Реал Мадрид
      01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      18.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол0 : 2Реал Мадрид
      31.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид6 : 0Эспаньол
      Текстовая трансляция
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      5'
      Себальос сбил Мелендо в центре поля, получив устное предупреждение.
      3'
      Угловой заработал «Реал», но ничего опасного с него не создал.
      1'
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      0'
      Команды вышли на поле.
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33246369-297878,8
      2
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М33187859-396161,6
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад331510832-315555,6
      7 Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б331212939-344848,5
      9 Осасуна331281334-444444,4
      10 Валенсия3310121144-484242,4
      11 Райо Вальекано331171534-384040,4
      12 Сельта331091436-373939,4
      13 Эспаньол331091437-453939,4
      14 Эльче331081536-443838,4
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада336121536-563030,3
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте335101841-652525,3

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