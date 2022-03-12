Реал Мадрид - Эспаньол 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Марсело
|5
|зщ
|Хесус Вальехо
|10
|пз
|Лука Модрич
|14
|пз
|Каземиро
|17
|пз
|Лукас Васкес
|19
|пз
|Даниель Себальос
|25
|пз
|Эдуарду Камавинга
|24
|нп
|Мариано Диас
|11
|нп
|Марко Асенсио
|21
|нп
|Родриго
|13
|вр
|Диего Лопес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|24
|зщ
|Серхи Гомес
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|22
|пз
|Алейш Видаль
|19
|пз
|Тонни де Вильена
|10
|пз
|Серхи Дардер
|25
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Оскар Мелендо
|11
|нп
|Рауль де Томас
|9
|нп
|Хавьер Пуадо
Запасные
|45
|вр
|Диего Пиньейро
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|34
|зщ
|Марио Хила
|22
|пз
|Иско
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Карим Бензема
|1
|вр
|Ойер Оласабаль
|34
|вр
|Жоан Гарсия
|17
|зщ
|Дидак Вила
|15
|зщ
|Давид Лопес
|2
|зщ
|Мигель Льямбрич
|6
|пз
|Ману Морланес
|8
|пз
|Фран Мерида
|21
|пз
|Николас Рибаудо
|18
|нп
|Ландри Димата
|7
|нп
|У Лэй
|23
|нп
|Адриан Эмбарба
|16
|нп
|Лорен Морон
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|03.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|27.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|18.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|18.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|31.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|6 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
5'
Себальос сбил Мелендо в центре поля, получив устное предупреждение.
3'
Угловой заработал «Реал», но ничего опасного с него не создал.
1'
Матч начался, поехали! Посмотреть эту и все другие игры тура можно эксклюзивно в Okko — 7 дней за 1 рубль.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|39,4
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|25,3