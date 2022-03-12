Валенсия - Леванте 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Леванте, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Алессио Лисси
История личных встреч
|20.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 4
|12.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|4 : 2
|12.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 4
|14.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|11.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 1
|16.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|13.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|39,4
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|25,3