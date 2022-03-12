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Арминия - Герта 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Арминия
Перерыв
0 : 0
Герта

  • 34'
    Натан де Медина
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Герта, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Арминия
    Билефельд
    Герта
    Берлин
    1ГерманияврШтефан Ортега
    5ДаниязщЯкоб Лаурсен
    4ШвециязщЙоаким Нильссон
    2ГерманиязщАмос Пипер
    3ПортугалиязщГильерме Рамош
    7ГерманияпзГонсало Кастро
    19АвстрияпзМануэль Притль
    16ГерманияпзФабиан Кунце
    11ЯпонияпзМасая Окугава
    20АвстрияпзПатрик Виммер
    17ТурцияпзБурак Индже
    37ПольшаврМарцель Лотка
    2СловакиязщПетер Пекарик
    21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
    4БельгиязщАнга Дедрик Боята
    20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
    27ГанапзКевин-Принс Боатенг
    8ГерманияпзСуат Сердар
    29ФранцияпзЛука Тусар
    18АргентинапзСантьяго Аскасибар
    7ГерманиянпДейви Зельке
    23ГерманиянпМарко Рихтер
    Запасные
    13ГрецияврСтефанос Капино
    30ПанамазщАндрес Андраде
    24СШАзщДжордж Белло
    15БельгиязщНатан де Медина
    21ГерманияпзРобин Хак
    39ГрецияпзСебастиан Василиадис
    8АвстрияпзАлессандро Шёпф
    23ГерманиянпЯнни-Лука Зерра
    18ГерманиянпФлориан Крюгер
    32ДанияврОливер Кристенсен
    44ГерманиязщЛинус Гехтер
    17ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
    31ГерманиязщМартон Дардаи
    3НорвегиязщФредрик Бьёркан
    5ГерманиязщНиклас Штарк
    10НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
    24ГерманиянпЛука Волльшлегер
    14АлжирнпИсак Бельфодиль
    Главные тренеры
    ГерманияФранк Крамер
    ГерманияФеликс Магат
    История личных встреч
    11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Герта2 : 0Арминия
    09.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта0 : 0Арминия
    10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия1 : 0Герта
    10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Арминия0 : 2Герта
    28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 0 4 : 2Герта
    06.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Арминия1 : 1Герта
    23.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 1Арминия
    16.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта1 : 0Арминия
    25.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 3 Арминия2 : 0Герта
    07.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта1 : 1Арминия
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Лига чемпионов
    		Бавария31243492-307580,6
    2
    Лига чемпионов
    		Боруссия Д31203877-466367,7
    3
    Лига чемпионов
    		Байер31167872-445559,1
    4
    Лига чемпионов
    		РБ Лейпциг31166966-335458,1
    5
    Лига Европы
    		Фрайбург311410752-375255,9
    6
    Лига конференций
    		Унион32149943-415153,1
    7 Кёльн311310847-454952,7
    8 Хоффенхайм311371152-474649,5
    9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
    10 Майнц311161443-413941,9
    11 Боруссия М311081345-583840,9
    12 Вольфсбург311141639-513739,8
    13 Бохум311061530-453638,7
    14 Аугсбург31981436-473537,6
    15 Герта31951734-663234,4
    16
    Стыковая зона
    		Штутгарт316101536-552830,1
    17
    Зона вылета
    		Арминия315111524-492628,0
    18
    Зона вылета
    		Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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