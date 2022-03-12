Арминия - Герта 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Перерыв
0 : 0
- 34'Натан де Медина
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Герта, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Герта
Берлин
|1
|вр
|Штефан Ортега
|5
|зщ
|Якоб Лаурсен
|4
|зщ
|Йоаким Нильссон
|2
|зщ
|Амос Пипер
|3
|зщ
|Гильерме Рамош
|7
|пз
|Гонсало Кастро
|19
|пз
|Мануэль Притль
|16
|пз
|Фабиан Кунце
|11
|пз
|Масая Окугава
|20
|пз
|Патрик Виммер
|17
|пз
|Бурак Индже
|37
|вр
|Марцель Лотка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|4
|зщ
|Анга Дедрик Боята
|20
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|пз
|Кевин-Принс Боатенг
|8
|пз
|Суат Сердар
|29
|пз
|Лука Тусар
|18
|пз
|Сантьяго Аскасибар
|7
|нп
|Дейви Зельке
|23
|нп
|Марко Рихтер
Запасные
|13
|вр
|Стефанос Капино
|30
|зщ
|Андрес Андраде
|24
|зщ
|Джордж Белло
|15
|зщ
|Натан де Медина
|21
|пз
|Робин Хак
|39
|пз
|Себастиан Василиадис
|8
|пз
|Алессандро Шёпф
|23
|нп
|Янни-Лука Зерра
|18
|нп
|Флориан Крюгер
|32
|вр
|Оливер Кристенсен
|44
|зщ
|Линус Гехтер
|17
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|31
|зщ
|Мартон Дардаи
|3
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|5
|зщ
|Никлас Штарк
|10
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|нп
|Лука Волльшлегер
|14
|нп
|Исак Бельфодиль
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Феликс Магат
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 0
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 0
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 2
|06.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|23.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|16.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 0
|25.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|07.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8