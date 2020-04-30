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Аугсбург - Кёльн 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Аугсбург
Перерыв
0 : 2
Кёльн

  • 42'
    Карлос Груэсо
0'
45'
90'
  • 12'
    0:1
    Ян Тильман
  • 15'
    0:2
    Марк Ут
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
1ПольшаврРафал Гикевич
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
4АнглиязщРис Оксфорд
2ПольшазщРоберт Гумни
22БразилиязщИагу Бордуши
20ИталияпзДаниэль Калиджиури
28ГерманияпзАндре Хан
8ЭквадорпзКарлос Груэсо
30ГерманияпзНиклас Дорш
16ШвейцарияпзРубен Варгас
11АвстриянпМихаэль Грегорич
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
15ГерманиязщЛука Килиан
11АвстрияпзФлориан Кайнц
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
7АвстрияпзДеян Любичич
29ГерманияпзЯн Тильман
27ФранциянпАнтони Модест
13ГерманиянпМарк Ут
Запасные
40ЧехияврТомаш Коубек
19ГерманиязщФеликс Удуохай
32ГерманиязщРафаэль Фрамбергер
10ГерманияпзАрне Майер
14ЧехияпзЯн Моравек
27ИсландиянпАльфред Финнбогасон
29ГерманиянпЛассе Гюнтер
18СШАнпРикардо Пепи
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
1ГерманияврТимо Хорн
24ГерманиязщЮлиан Хабот
5ГерманиязщБрайт Арри-Мби
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
23ГерманиязщЯннес-Килиан Хорн
17ГанапзКингсли Шиндлер
21АвстрияпзЛуис Шауб
25ГерманияпзТим Лемперте
47ЛюксембургпзМатиас Олесен
Главные тренеры
ГерманияМаркус Вайнцирль
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
10.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн1 : 1Аугсбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург3 : 0Кёльн
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Кёльн
26.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 0Аугсбург
29.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург0 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31243492-307580,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31203877-466367,7
3
Лига чемпионов
Байер31167872-445559,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31166966-335458,1
5
Лига Европы
Фрайбург311410752-375255,9
6
Лига конференций
Унион32149943-415153,1
7 Кёльн311310847-454952,7
8 Хоффенхайм311371152-474649,5
9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
10 Майнц311161443-413941,9
11 Боруссия М311081345-583840,9
12 Вольфсбург311141639-513739,8
13 Бохум311061530-453638,7
14 Аугсбург31981436-473537,6
15 Герта31951734-663234,4
16
Стыковая зона
Штутгарт316101536-552830,1
17
Зона вылета
Арминия315111524-492628,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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