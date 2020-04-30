Аугсбург - Кёльн 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Перерыв
0 : 2
- 42'Карлос Груэсо
0'
45'
90'
- 12'0:1Ян Тильман
- 15'0:2Марк Ут
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Рафал Гикевич
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|4
|зщ
|Рис Оксфорд
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|22
|зщ
|Иагу Бордуши
|20
|пз
|Даниэль Калиджиури
|28
|пз
|Андре Хан
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|пз
|Рубен Варгас
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|20
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|15
|зщ
|Лука Килиан
|11
|пз
|Флориан Кайнц
|14
|пз
|Йонас Хектор
|28
|пз
|Эйе Скири
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|пз
|Ян Тильман
|27
|нп
|Антони Модест
|13
|нп
|Марк Ут
Запасные
|40
|вр
|Томаш Коубек
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|32
|зщ
|Рафаэль Фрамбергер
|10
|пз
|Арне Майер
|14
|пз
|Ян Моравек
|27
|нп
|Альфред Финнбогасон
|29
|нп
|Лассе Гюнтер
|18
|нп
|Рикардо Пепи
|7
|нп
|Флориан Нидерлехнер
|1
|вр
|Тимо Хорн
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|5
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|23
|зщ
|Яннес-Килиан Хорн
|17
|пз
|Кингсли Шиндлер
|21
|пз
|Луис Шауб
|25
|пз
|Тим Лемперте
|47
|пз
|Матиас Олесен
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
|29.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8