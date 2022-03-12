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Штутгарт - Вольфсбург 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Штутгарт
Перерыв
0 : 1
Вольфсбург

  • 22'
    Борна Соса
  • 34'
    Ватару Эндо
0'
45'
90'
  • 13'
    0:1
    Джон Энтони Брукс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврФлориан Мюллер
16ГерманиязщАтакан Каразор
2ГерманиязщВальдемар Антон
24ХорватиязщБорна Соса
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
37ЯпониязщХироки Ито
3ЯпонияпзВатару Эндо
11ГерманияпзЭрик Томми
9АвстриянпСаша Калайджич
17ЕгипетнпОмар Мармуш
18ПортугалиянпТьягу Томаш
1БельгияврКоэн Кастельс
15ФранциязщЖером Руссийон
25СШАзщДжон Энтони Брукс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
24АвстрияпзКсавер Шлагер
9ГерманиянпМакс Крузе
10ГерманиянпЛукас Нмеча
23ДаниянпЙонас Винд
Запасные
33ГерманияврФабиан Бредлов
43ГерманиязщЛука Баццоли
23БельгияпзОрел Мангала
8ФранцияпзЭнцо Мийо
20ГерманияпзФилипп Фёрстер
30ГерманияпзРоберто Массимо
22ГерманияпзКрис Фюрих
7ФранцияпзТангуй Кулибали
50ФранциянпАлексис Тибиди
12АвстрияврПавао Перван
19ШвейцариязщКевин Мбабу
5НидерландызщМикки ван де Вен
17ГерманияпзМаксимилиан Филипп
8БельгияпзАстер Вранкс
22АнглияпзФеликс Нмеча
11ШвейцарияпзРенато Штеффен
28БельгиянпДоди Лукебакио
21ПольшанпБартош Бялек
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияФлориан Кофельдт
История личных встреч
11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Штутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт3 : 0Вольфсбург
18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 0Штутгарт
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург1 : 1Штутгарт
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт1 : 0Вольфсбург
14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
19.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт3 : 1Вольфсбург
04.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31243492-307580,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31203877-466367,7
3
Лига чемпионов
Байер31167872-445559,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31166966-335458,1
5
Лига Европы
Фрайбург311410752-375255,9
6
Лига конференций
Унион32149943-415153,1
7 Кёльн311310847-454952,7
8 Хоффенхайм311371152-474649,5
9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
10 Майнц311161443-413941,9
11 Боруссия М311081345-583840,9
12 Вольфсбург311141639-513739,8
13 Бохум311061530-453638,7
14 Аугсбург31981436-473537,6
15 Герта31951734-663234,4
16
Стыковая зона
Штутгарт316101536-552830,1
17
Зона вылета
Арминия315111524-492628,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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