Штутгарт - Вольфсбург 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Перерыв
0 : 1
- 22'Борна Соса
- 34'Ватару Эндо
0'
45'
90'
- 13'0:1Джон Энтони Брукс
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Флориан Мюллер
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|24
|зщ
|Борна Соса
|5
|зщ
|Константинос Мавропанос
|37
|зщ
|Хироки Ито
|3
|пз
|Ватару Эндо
|11
|пз
|Эрик Томми
|9
|нп
|Саша Калайджич
|17
|нп
|Омар Мармуш
|18
|нп
|Тьягу Томаш
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|15
|зщ
|Жером Руссийон
|25
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|9
|нп
|Макс Крузе
|10
|нп
|Лукас Нмеча
|23
|нп
|Йонас Винд
Запасные
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|43
|зщ
|Лука Баццоли
|23
|пз
|Орел Мангала
|8
|пз
|Энцо Мийо
|20
|пз
|Филипп Фёрстер
|30
|пз
|Роберто Массимо
|22
|пз
|Крис Фюрих
|7
|пз
|Тангуй Кулибали
|50
|нп
|Алексис Тибиди
|12
|вр
|Павао Перван
|19
|зщ
|Кевин Мбабу
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|17
|пз
|Максимилиан Филипп
|8
|пз
|Астер Вранкс
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|11
|пз
|Ренато Штеффен
|28
|нп
|Доди Лукебакио
|21
|нп
|Бартош Бялек
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 0
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 0
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|19.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|04.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8