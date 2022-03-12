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Майнц - Бавария 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Саша Штегеманн (Нидеркассель, Германия);
Майнц
Перерыв
2 : 1
Бавария

  • 18'
    1:0
    Жонатан Буркардт
  • 27'
    2:0
    Мусса Ньякат
0'
45'
90'
  • 33'
    2:1
    Роберт Левандовски
  • 43'
    Йозуа Киммих
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
27ГерманияврРобин Центнер
16ГерманиязщШтефан Белл
30ШвейцариязщСильван Видмер
42ГерманиязщАлександер Хак
3ИспаниязщАарон Кариколь
19ФранциязщМусса Ньякат
31ГерманияпзДоминик Кор
6ГерманияпзАнтон Стах
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
21АвстриянпКарим Онисиво
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
26ГерманияврСвен Ульрайх
4ГерманиязщНиклас Зюле
21ФранциязщЛукас Эрнандес
5ФранциязщБенжамен Павар
19КанадазщАльфонсо Дэвис
18АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзЛеон Горецка
7ГерманияпзСерж Гнабри
6ГерманияпзЙозуа Киммих
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
9ПольшанпРоберт Левандовски
Запасные
1ГерманияврФинн Дамен
4НидерландызщЙерри Юсте
18ГерманиязщДаниэль Брозински
23ГерманиязщАндерсон-Ленда Лукоки
34АвстриязщДавид Немет
24ГерманияпзМервейлле Папела
5НидерландыпзЖан-Поль Бутьюс
22АвстрияпзКевин Штёгер
11ДаниянпМаркус Ингвартсен
1ГерманияврМануэль Нойер
3АнглиязщОмар Ричардс
23ФранциязщТанги Куасси
44ХорватиязщЙосип Станишич
22ИспанияпзМарк Рока
24ФранцияпзКорентин Толиссо
38ХорватияпзГабриэль Видович
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Бавария2 : 1Майнц
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц2 : 1Бавария
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 2Майнц
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 3Бавария
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария6 : 1Майнц
17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Майнц
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 2Бавария
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц0 : 2Бавария
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Бавария4 : 0Майнц
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария2 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31243492-307580,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31203877-466367,7
3
Лига чемпионов
Байер31167872-445559,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31166966-335458,1
5
Лига Европы
Фрайбург311410752-375255,9
6
Лига конференций
Унион32149943-415153,1
7 Кёльн311310847-454952,7
8 Хоффенхайм311371152-474649,5
9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
10 Майнц311161443-413941,9
11 Боруссия М311081345-583840,9
12 Вольфсбург311141639-513739,8
13 Бохум311061530-453638,7
14 Аугсбург31981436-473537,6
15 Герта31951734-663234,4
16
Стыковая зона
Штутгарт316101536-552830,1
17
Зона вылета
Арминия315111524-492628,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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