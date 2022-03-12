Майнц - Бавария 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Саша Штегеманн (Нидеркассель, Германия);
Перерыв
2 : 1
- 18'1:0Жонатан Буркардт
- 27'2:0Мусса Ньякат
0'
45'
90'
- 33'2:1Роберт Левандовски
- 43'Йозуа Киммих
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
|27
|вр
|Робин Центнер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|42
|зщ
|Александер Хак
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|31
|пз
|Доминик Кор
|6
|пз
|Антон Стах
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|21
|нп
|Карим Онисиво
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|4
|зщ
|Никлас Зюле
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|18
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Леон Горецка
|7
|пз
|Серж Гнабри
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|13
|нп
|Эрик Шупо-Мотинг
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Запасные
|1
|вр
|Финн Дамен
|4
|зщ
|Йерри Юсте
|18
|зщ
|Даниэль Брозински
|23
|зщ
|Андерсон-Ленда Лукоки
|34
|зщ
|Давид Немет
|24
|пз
|Мервейлле Папела
|5
|пз
|Жан-Поль Бутьюс
|22
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Маркус Ингвартсен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|3
|зщ
|Омар Ричардс
|23
|зщ
|Танги Куасси
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|22
|пз
|Марк Рока
|24
|пз
|Корентин Толиссо
|38
|пз
|Габриэль Видович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8