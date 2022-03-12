Боруссия Д - Бохум 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Перерыв
2 : 2
- 18'1:2Эрлинг Холанд
- 24'Джуд Беллингем
- 30'2:2Эрлинг Холанд
0'
45'
90'
- 3'0:1Себастьян Полтер
- 8'0:2Геррит Хольтман
- 31'Энтони Лосийя
- 35'Эрхан Машович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бохум
Бохум
|35
|вр
|Марвин Хиц
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|16
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|28
|пз
|Аксель Витсель
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|39
|пз
|Мариус Вольф
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|43
|пз
|Джейми Байно-Гиттенс
|11
|нп
|Марко Ройс
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Мануэль Риман
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|11
|зщ
|Герберт Бокхорн
|29
|зщ
|Максим Лайч
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|20
|пз
|Эльвис Реджбечай
|4
|пз
|Эрхан Машович
|40
|нп
|Себастьян Полтер
|17
|нп
|Геррит Хольтман
|10
|нп
|Такума Асано
|27
|нп
|Милош Пантович
Запасные
|38
|вр
|Роман Бюрки
|14
|зщ
|Нико Шульц
|34
|зщ
|Марин Понграчич
|30
|зщ
|Феликс Пасслак
|36
|зщ
|Том Роте
|47
|пз
|Антониос Пападопулос
|20
|пз
|Рейниер
|18
|нп
|Юссуфа Мукоко
|21
|вр
|Михаэль Эссер
|24
|зщ
|Константинос-Вассилиос Ламбропулос
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|38
|пз
|Эдуард Лёвен
|23
|пз
|Роберт Теше
|9
|нп
|Симон Цоллер
|7
|нп
|Данни Блум
|19
|нп
|Юрген Локадия
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
|Марко Розе
|Томас Райс
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|2 : 2
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 4
|18.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 2
|02.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
|05.10.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1
|10.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8