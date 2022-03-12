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Боруссия Д - Бохум 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Боруссия Д
Перерыв
2 : 2
Бохум

  • 18'
    1:2
    Эрлинг Холанд
  • 24'
    Джуд Беллингем
  • 30'
    2:2
    Эрлинг Холанд
0'
45'
90'
  • 3'
    0:1
    Себастьян Полтер
  • 8'
    0:2
    Геррит Хольтман
  • 31'
    Энтони Лосийя
  • 35'
    Эрхан Машович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бохум
Бохум
35ШвейцарияврМарвин Хиц
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
16ШвейцариязщМануэль Аканджи
5ФранциязщДан-Аксель Загаду
28БельгияпзАксель Витсель
19ГерманияпзЮлиан Брандт
39ГерманияпзМариус Вольф
22АнглияпзДжуд Беллингем
43АнглияпзДжейми Байно-Гиттенс
11ГерманиянпМарко Ройс
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
11ГерманиязщГерберт Бокхорн
29ГерманиязщМаксим Лайч
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
20КосовопзЭльвис Реджбечай
4СербияпзЭрхан Машович
40ГерманиянпСебастьян Полтер
17ГерманиянпГеррит Хольтман
10ЯпониянпТакума Асано
27СербиянпМилош Пантович
Запасные
38ШвейцарияврРоман Бюрки
14ГерманиязщНико Шульц
34ХорватиязщМарин Понграчич
30ГерманиязщФеликс Пасслак
36ГерманиязщТом Роте
47ГерманияпзАнтониос Пападопулос
20Бразилияпз Рейниер
18ГерманиянпЮссуфа Мукоко
21ГерманияврМихаэль Эссер
24ГрециязщКонстантинос-Вассилиос Ламбропулос
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
38ГерманияпзЭдуард Лёвен
23ГерманияпзРоберт Теше
9ГерманиянпСимон Цоллер
7ГерманиянпДанни Блум
19НидерландынпЮрген Локадия
22ГерманиянпКристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Бохум1 : 1Боруссия Д
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Бохум2 : 2Боруссия Д
13.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум1 : 4Боруссия Д
18.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 0Бохум
18.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум0 : 2Боруссия Д
02.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 1Бохум
29.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум3 : 3Боруссия Д
05.10.2007 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 1Бохум
10.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 25 Бохум2 : 0Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31243492-307580,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31203877-466367,7
3
Лига чемпионов
Байер31167872-445559,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31166966-335458,1
5
Лига Европы
Фрайбург311410752-375255,9
6
Лига конференций
Унион32149943-415153,1
7 Кёльн311310847-454952,7
8 Хоффенхайм311371152-474649,5
9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
10 Майнц311161443-413941,9
11 Боруссия М311081345-583840,9
12 Вольфсбург311141639-513739,8
13 Бохум311061530-453638,7
14 Аугсбург31981436-473537,6
15 Герта31951734-663234,4
16
Стыковая зона
Штутгарт316101536-552830,1
17
Зона вылета
Арминия315111524-492628,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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