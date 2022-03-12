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Наполи - Сассуоло 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Наполи
2-й тайм
5 : 0
Сассуоло

  • 7'
    1:0
    Калиду Кулибали
  • 15'
    2:0
    Виктор Осимхен
  • 19'
    3:0
    Ирвин Лосано
  • 21'
    4:0
    Дрис Мертенс
  • 54'
    5:0
    Дрис Мертенс
0'
45'
90'
  • 18'
    Максим Лопес
  • 54'
    Давиде Фраттези
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Сассуоло
Сассуоло
25КолумбияврДавид Оспина
6ПортугалиязщМариу Руй
26СенегалзщКалиду Кулибали
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
8ИспанияпзФабиан Руис
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
14БельгиянпДрис Мертенс
24ИталиянпЛоренцо Инсинье
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
47ИталияврАндреа Консильи
21РумыниязщВлад Кирикеш
46'
31ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
17ТурциязщМерт Мюльдюр
10СербияпзФилип Джуричич
25'
8ФранцияпзМаксим Лопес
16ИталияпзДавиде Фраттези
25ИталиянпДоменико Берарди
91ИталиянпДжанлука Скамакка
46'
18ИталиянпДжакомо Распадори
97БразилияпзМатеус Энрике
25'
5ТурциязщКаан Айхан
46'
92ФранциянпГрегоре Дефрель
46'
Запасные
12ИталияврДавиде Марфелла
1ИталияврАлекс Мерет
5БразилиязщЖуан Жесус
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2ФранциязщКевин Малку
3АнглиязщАксель Туанзебе
31АлжирзщФаузи Гулам
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
20ПольшапзПётр Зелиньски
4ГерманияпзДиего Демме
37ИталиянпАндреа Петанья
21ИталиянпМаттео Политано
56ИталияврДжанлука Педжоло
24ИталияврДжакомо Саталино
13ИталиязщФедерико Пелузо
44Бразилиязщ Руан
4ИталияпзФранческо Маньянелли
11ИталиянпРиккардо Черво
7ИталиянпБрайан Оддей
15НорвегиянпЭмиль Сейде
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
01.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Наполи
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Сассуоло3 : 3Наполи
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Наполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 0Сассуоло
22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 2Наполи
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло1 : 1Наполи
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Сассуоло
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 1Наполи
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Наполи3 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан34228460-307472,5
2
Лига чемпионов
Интер М34219472-287270,6
3
Лига чемпионов
Наполи34207761-306765,7
4
Лига чемпионов
Ювентус34199652-306664,7
5
Лига Европы
Рома341771055-405856,9
6
Лига Европы
Лацио341681066-505654,9
7
Лига конференций
Фиорентина341751254-465654,9
8 Аталанта341510961-435553,9
9 Верона3413101159-514948,0
10 Сассуоло3412101259-554645,1
11 Торино3411111242-364443,1
12 Удинезе3410131153-524342,2
13 Болонья341191439-484241,2
14 Эмполи349101545-623736,3
15 Специя34961934-593332,4
16 Сампдория34862041-573029,4
17 Кальяри346101831-622827,5
18
Зона вылета
Салернитана33672028-702525,3
19
Зона вылета
Дженоа343161525-542524,5
20
Зона вылета
Венеция33572127-612222,2

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