Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив 19:45  ru Аякс - ПЕК
21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен 22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Кальяри - Верона 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
30 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
Кальяри
2-й тайм
1 : 2
Верона

  • 51'
    Леонардо Паволетти
  • 57'
    1:2
    Жоао Педро
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Антонин Барак
  • 22'
    Антонин Барак
  • 25'
    Адриен Тамез
  • 45'
    0:2
    Джанлука Капрари
  • 56'
    Мартин Онгла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
28ИталияврАлессио Краньо
3ИталиязщЭдоардо Гольданига
50'
29Бразилиязщ Далберт
12ИталиязщРауль Белланова
15ИталиязщДжорджо Альтаре
66ИталиязщМаттео Ловато
27ИталияпзАльберто Грасси
8РумынияпзРэзван Марин
46'
14ИталияпзАлессандро Дейола
46'
10ИталиянпЖоао Педро
9СенегалнпБальде Кейта
50'
6ХорватияпзМарко Рог
46'
18УругвайпзНаитан Нандес
46'
44ИталиязщАндреа Карбони
50'
30ИталиянпЛеонардо Паволетти
50'
96ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИталиязщМарко Фараони
17ИталиязщФедерико Чеккерини
29ИталиязщФабио Депаоли
16ИталиязщНиколо Казале
61ФранцияпзАдриен Тамез
7ЧехияпзАнтонин Барак
65'
78КамерунпзМартин Онгла
65'
14СербияпзИван Илич
65'
10ИталиянпДжанлука Капрари
99АргентинанпДжованни Симеоне
21ГерманиязщКорай Гюнтер
65'
4ПортугалияпзМигел Велозу
65'
11ИталиянпКевин Ласанья
65'
Запасные
31СербияврБорис Радунович
40ПольшазщСебастьян Валюкевич
25ИталиязщГабриэле Цаппа
23ИталиязщЛука Чеппители
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20УругвайпзГастон Перейро
16НидерландыпзКевин Стротман
4ИталияпзДаньеле Базелли
74ИталияврЭлия Боседжа
12ИталияврМаттия Кьеза
30ИталиязщДжанлука Фработта
45ГрециязщПанайотис Рецос
31ХорватиязщБошко Шутало
88ПольшапзМатеуш Прашелик
24БразилияпзДаниел Беса
8СербияпзДарко Лазович
18ИталиянпМаттео Канчелльери
Главные тренеры
ИталияВальтер Маццарри
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 0Кальяри
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри0 : 2Верона
06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Верона1 : 1Кальяри
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
20.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Верона2 : 1Кальяри
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри1 : 1Верона
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Верона1 : 0Кальяри
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри2 : 1Верона
01.03.2015 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 2Верона
04.10.2014 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан34228460-307472,5
2
Лига чемпионов
Интер М34219472-287270,6
3
Лига чемпионов
Наполи34207761-306765,7
4
Лига чемпионов
Ювентус34199652-306664,7
5
Лига Европы
Рома341771055-405856,9
6
Лига Европы
Лацио341681066-505654,9
7
Лига конференций
Фиорентина341751254-465654,9
8 Аталанта341510961-435553,9
9 Верона3413101159-514948,0
10 Сассуоло3412101259-554645,1
11 Торино3411111242-364443,1
12 Удинезе3410131153-524342,2
13 Болонья341191439-484241,2
14 Эмполи349101545-623736,3
15 Специя34961934-593332,4
16 Сампдория34862041-573029,4
17 Кальяри346101831-622827,5
18
Зона вылета
Салернитана33672028-702525,3
19
Зона вылета
Дженоа343161525-542524,5
20
Зона вылета
Венеция33572127-612222,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close