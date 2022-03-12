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18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
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Сампдория - Дженоа 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
30 апреля 2022, суббота. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Сампдория
Дженоа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Дженоа, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Дженоа
      Генуя
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      ГерманияАлександер Блессин
      История личных встреч
      10.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Дженоа1 : 3Сампдория
      03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа1 : 1Сампдория
      26.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Сампдория1 : 3Дженоа
      01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 1Дженоа
      22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория1 : 2Дженоа
      14.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Дженоа0 : 1Сампдория
      14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория2 : 0Дженоа
      25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Дженоа1 : 1Сампдория
      07.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 0Дженоа
      04.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа0 : 2Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан34228460-307472,5
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М34219472-287270,6
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи34207761-306765,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус34199652-306664,7
      5
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      6
      Лига Европы
      		Лацио341681066-505654,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина341751254-465654,9
      8 Аталанта341510961-435553,9
      9 Верона3413101159-514948,0
      10 Сассуоло3412101259-554645,1
      11 Торино3411111242-364443,1
      12 Удинезе3410131153-524342,2
      13 Болонья341191439-484241,2
      14 Эмполи349101545-623736,3
      15 Специя34961934-593332,4
      16 Сампдория34862041-573029,4
      17 Кальяри346101831-622827,5
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа343161525-542524,5
      20
      Зона вылета
      		Венеция33572127-612222,2

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