Специя - Лацио 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
30 апреля 2022, суббота. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Лацио, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 2
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|72,5
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|21
|9
|4
|72-28
|72
|70,6
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|65,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|64,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|56,9
| 6
Лига Европы
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|54,9
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|34
|17
|5
|12
|54-46
|56
|54,9
|8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|53,9
|9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|48,0
|10
|Сассуоло
|34
|12
|10
|12
|59-55
|46
|45,1
|11
|Торино
|34
|11
|11
|12
|42-36
|44
|43,1
|12
|Удинезе
|34
|10
|13
|11
|53-52
|43
|42,2
|13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|41,2
|14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|36,3
|15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|32,4
|16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|29,4
|17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|27,5
| 18
Зона вылета
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|25
|25,3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|24,5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
|22,2