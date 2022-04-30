Ланс - Нант 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
30 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Нант, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Нант
Нант
Главные тренеры
|Франк Эз
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|10.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|25.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|09.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0
|14.04.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|18.11.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|75,2
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|63,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|57,8
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|57,8
| 5
Лига конференций
|Страсбург
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|54,3
|6
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|-1
|56,9
|7
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|52,9
|8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|-1
|52,0
|9
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|50,0
|10
|Нант
|34
|14
|8
|12
|48-41
|50
|49,0
|11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|44,1
|12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|41,2
|13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|39,2
|14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|34,3
|15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|33,3
|16
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|32,4
|17
|Клермон
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|32,4
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|30,4
| 19
Зона вылета
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|26,5
| 20
Зона вылета
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
|23,5