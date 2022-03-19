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Ренн - Сент-Этьен 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
30 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 35-й тур
Ренн
Сент-Этьен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Сент-Этьен, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ренн
      Ренн
      Сент-Этьен
      Сент-Этьен
      Главные тренеры
      ФранцияБруно Женезио
      ФранцияПаскаль Дюпра
      История личных встреч
      05.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 17 Сент-Этьен0 : 5Ренн
      14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн0 : 2Сент-Этьен
      26.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Сент-Этьен0 : 3Ренн
      05.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Сент-Этьен2 : 1Ренн
      01.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн2 : 1Сент-Этьен
      10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Ренн3 : 0Сент-Этьен
      21.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Сент-Этьен1 : 1Ренн
      10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Ренн1 : 1Сент-Этьен
      24.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен2 : 2Ренн
      23.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Сент-Этьен1 : 1Ренн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ35247479-347975,2
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель34198756-336563,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн341851175-365957,8
      4
      Лига Европы
      		Монако34178955-355957,8
      5
      Лига конференций
      		Страсбург351512858-395754,3
      6 Ницца341771043-2957-156,9
      7 Ланс341591053-425452,9
      8 Лион341411956-4552-152,0
      9 Лилль341312942-405150,0
      10 Нант341481248-415049,0
      11 Брест341291343-484544,1
      12 Монпелье341261646-514241,2
      13 Реймс349131236-374039,2
      14 Анже348111538-513534,3
      15 Лорьян348101633-573433,3
      16 Труа34891730-473332,4
      17 Клермон34891735-633332,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен347101738-683130,4
      19
      Зона вылета
      		Бордо345121747-842726,5
      20
      Зона вылета
      		Метц344121829-602423,5

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