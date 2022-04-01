Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив 19:45  ru Аякс - ПЕК
21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен 22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Блэкпул - Дерби Каунти 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Блэкпул
Дерби Каунти

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Дерби Каунти, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Блэкпул
      Блэкпул
      Дерби Каунти
      Дерби
      Главные тренеры
      АнглияНил Критчли
      АнглияУэйн Марк Руни
      История личных встреч
      11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Дерби Каунти1 : 0Блэкпул
      14.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Дерби Каунти4 : 0Блэкпул
      21.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Блэкпул0 : 1Дерби Каунти
      08.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 41 Блэкпул1 : 3Дерби Каунти
      07.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 19 Дерби Каунти5 : 1Блэкпул
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут43 79
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест43 76
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун44 76
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед45 72
      7 Мидлсбро44 67
      8 Блэкберн Роверс44 66
      9 Миллуолл44 66
      10 Ковентри Сити44 63
      11 Куинз Парк Рейнджерс45 63
      12 Сток Сити44 61
      13 Вест Бромвич Альбион44 61
      14 Суонси Сити44 61
      15 Блэкпул44 60
      16 Престон Норт Энд44 58
      17 Бристоль Сити44 52
      18 Халл Сити44 50
      19 Кардифф Сити44 49
      20 Бирмингем Сити44 46
      21 Рединг44 41
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед44 34
      23
      Зона вылета
      		Дерби Каунти44 31
      24
      Зона вылета
      		Барнсли44 30

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close