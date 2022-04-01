Миллуолл - Питерборо Юнайтед 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Питерборо Юнайтед, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Главные тренеры
|Гари Роуэтт
|Грант Макканн
История личных встреч
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|28.02.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 35
|1 : 0
|16.08.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 3
|5 : 1
|20.02.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 32
|3 : 0
|03.10.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 11
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|44
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|43
|79
| 3
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|43
|76
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|44
|76
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|44
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|45
|72
|7
|Мидлсбро
|44
|67
|8
|Блэкберн Роверс
|44
|66
|9
|Миллуолл
|44
|66
|10
|Ковентри Сити
|44
|63
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|63
|12
|Сток Сити
|44
|61
|13
|Вест Бромвич Альбион
|44
|61
|14
|Суонси Сити
|44
|61
|15
|Блэкпул
|44
|60
|16
|Престон Норт Энд
|44
|58
|17
|Бристоль Сити
|44
|52
|18
|Халл Сити
|44
|50
|19
|Кардифф Сити
|44
|49
|20
|Бирмингем Сити
|44
|46
|21
|Рединг
|44
|41
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|44
|34
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|44
|31
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|44
|30