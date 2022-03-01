Металлург Мг - ЦСКА 30 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

60' Матч окончен! ЦСКА обыграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина — 4:1. Команды выдали шикарную серию, которая наверняка войдёт в историю. Уральцы вели со счётом 3-1, но команда Сергея Фёдорова одержала три победы подряд и завоевала Кубок Гагарина. Для армейцев этот трофей стал вторым в истории клуба. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!59'Кошелев сместился на левый край и с кистей зарядил под перекладину! Федотов выставил ловушку и забрал шайбу.

58' Хабаров щёлкнул от синей линии! Майе активно сражался перед воротами, но не сумел добить шайбу в сетку.

57' Василий Кошечкин Кошечкин вновь ушёл с ворот — уральцы вшестером пытаются устроить финальный шутрм.

57' 1:4 Владислав Каменев ГОЛ! Армейцы совершили перехват в средней зоне, Каменев подобрал шайбу и бросил по пустым воротам!

56' Василий Кошечкин Илья Воробьёв снял вратаря за четыре минуты до сирены! Уральцы вшестером.

56' Чибисов ловко развернулся у борта и бросил! Шайба после рикошета прилетела к Федотову.

55' Лайпсик по центру влетел в зону и бросил из-под защитника! Шайба пролетела рядом со штангой.

54' Армейцы после перехвата выкатились два в два! Каменев сделал перевод на пятак, Слепышев в касание бросил в угол — Кошечкин переместился и отразил шайбу!

53' Ответ ЦСКА! Светлаков сделал пас вперёд, Соркин подхватил шайбу, убежал на ворота и бросил в ближний угол — Кошечкин спас уральцев!

53' Майе подобрал отскок от лицевого борта и приложился с острого угла! Федотов переместился и остановил шайбу.

52' Виделль получил пас на ход, ворвался в зону и бросил из-под защитника — Федотов парировал шайбу! Продолжилась атака, и уже голкипер справился с броском с пятака.

51' Чибисов от борта сделал перевод на синюю линию, Яковлев продвинулся вперёд и щёлкнул по центру ворот — Федотов забрал шайбу.

50' Здорово через пас разыграли уральцы, Дронов приложился от синей линии — промах!

49' Пашнин подключился к атаке и зарядил в дальний угол! Шайба пролетела рядом со штангой.

48' Затяжная атака «Металлурга». Лайпсик ушёл за ворота и сделал перевод на Дронова, который с острого угла послал шайбу выше перекладины!

47' Армейцы совершили перехват и выкатились два в два! Юртайкин прорвался по левому флангу и бросил в ближний угол — Кошечкин на месте.

46' Карнаухов в контратаке убежал по правому флангу и бросил из-под защитника! Кошечкин прикрыл ближний угол.

45' Чибисов набрал скорость, вошёл в зону по центру и бросил! Шайба пролетела мимо створа.

44' Голдобин прорвался по левому флангу, полез в обводку и упал в борьбе с Дицем. Но судьи оставили эпизод без внимания.

42' Андронов ушёл к лицевому борту — Дронов здорово отборолся и отобрал шайбу.

41' Стартовал третий период!

40' Перерыв! 3:1 в пользу ЦСКА после 40 минут. Во втором периоде Окулов и Майе забросили по шайбе. Уральцы мощно второй игровой отрезок, создав много моментов и перебросав армейцев — 18:3. Удастся ли команде Ильи Воробьёва спасти игру после перерыва?

40' 1:3 Филипп Майе ГОЛ! Уральцы выиграли вбрасывание в средней зоне, Чибисов сделал пас вперёд — Майе выкатился на ворота и бросил в дальний угол!

40' Антон Слепышев Удаление у ЦСКА. Слепышев высоко задрал клюшку и ударил Пашнина по лицу.

40' ЦСКА в полном составе. Диц вернулся на лёд.

39' Момент! Кошелев с пятака целил в дальний угол — Федотов растянулся в шпагате и отразил шайбу в сторону.

38' Даррен Диц Удаление у ЦСКА. Диц проиграл позицию и толкнул Голдобина клюшкой.

37' 0:3 Константин Окулов ГОЛ! Армейцы совершили перехват и убежали два в два! Григоренко вошёл в зону и сделал мягкую подкидку на Окулова, который вколотил шайбу в ближний угол!

36' Виделль сделал пас по правому флангу, Чибисов оторвался от защитника и бросил в дальний угол! Шайба пролетела рядом со штангой.

35' Пашнин подключился к атаке и зарядил по центру ворот! Федотов без проблем забрал шайбу.

34' Яковлев выкатился по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Партнёрам с пятака не удалось затолкать шайбу в сетку.

33' Уверенно москвичи провели это меньшинство. Дальбек вернулся на лёд.

33' Виделль смело полез в проход по центру! Диц здорово отработал и оттеснил соперника от шайбы.

32' Уральцы закрепились в зоне, Федотов уверенно забрал шайбу после броска Лайпсика с острого угла.

31' Клас Дальбек Удаление у ЦСКА. Дальбек в борьбе перед воротами нарушил правила против Голдобина.

30' Соркин по центру вошёл в зону и сделал скидку на Светлакова, который в касание послал шайбу рядом со штангой!

29' Юртайкин поборолся у лицевого борта и объехал ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кошечкина.

28' Уральцы заперли соперника в зоне. Лайпсик подставил клюшку под наброс Хабарова — Федотов сложился и забрал шайбу.

27' Контратака ЦСКА! Слепышев подхватил шайбу, убежал на ворота и бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал!

26' Никонцев прорвался по флангу и прострелил на пятак, Неколенко не сумел протолкнуть шайбу мимо Федотова.

25' Минулин подключился к атаке и мощно бросил низом — Гилмор принял шайбу на себя. Отбились армейцы.

24' Ещё момент у «Металлурга»! Лайпсик от лицевого борта прострелил на пятак, Майе оказался один перед воротами и бросил в упор — Федотов забрал шайбу.

23' Чибисов сместился к центру и бросил низом! Минулин полез на добивание, но с острого угла не попал в створ.

22' Майе убежал по правому флангу и бросил в ближний угол! Федотов отразил шайбу, но затем прижал её ко льду.

21' И сразу же момент у ЦСКА! Москвичи накрыли соперника прессингом, Григоренко подхватил шайбу, но из убойной позиции не попал в створ.

21' Стартовал второй период!

20' По броскам в первом периоде у «Металлурга» в этом плей-офф было хуже два раза:Четыре броска – 18.03.2022 (в итоге 1:8 от «Авангарда»),Четыре броска – 28.03.2022 (в итоге 1:5 от «Авангарда»).

20' Перерыв! 2:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. Армейцы бодро провели первый период, забросив две шайбы и создав ещё несколько хороших моментов. У гостей отличились Карнаухов и Попов. Уральцы хоть и больше владели шайбой, но москвичи чаще бросали по воротам — 14:5.

19' Диц из средней зоны зарядил под перекладину! Кошечкин без проблем забрал шайбу.

18' «Магнитка» много владеет шайбой. Но армейцы плотно обороняются, не позволяя уральцам бросать по воротам.

17' Пашнин подключился к атаке и от борта нанёс бросок в нижний угол — Федотов щитком отразил шайбу.

15' Опасно! Попов выдержал паузу и сделал пас в центр, Провольнев подключился к атаке и бросил в верхний угол — Кошечкин блином среагировал!

14' Голдобин сместился в сторону и бросил низом! Шайба после рикошета ушла в сторону.

13' И ещё момент у ЦСКА! Абрамов с правого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Кошечкина.

12' Уральцы перешли в позиционную атаку, Плотников выиграл борьбу у борта и выбросил шайбу из зоны.

11' По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 10:2. Пока без моментов у ворот Федотова.

10' Тайм-аут от Ильи Воробьёва.

10' 0:2 Александр Попов ГОЛ! Армейцы забросили вторую шайбу через 57 секунд! Светлаков навязал борьбу Чибисову в чужой зоне, отобрал шайбу и из угла площадки сделал перевод на Попова, который с близкого расстояния пробил Кошечкина!

9' 0:1 Павел Карнаухов ГОЛ! Окулов выиграл борьбу у борта, сместился в сторону и сделал перевод в центр! Карнаухов принял шайбу, развернулся и бросил в нижний угол — Кошечкин не дотянулся!

8' Виделль подобрал отскок от лицевого борта и зарядил с отрицательного угла! Шайба улетела в сторону.

7' Нестеров получил пас на синей линии, сместился к центру и щёлкнул! Шайба заметалась перед воротами, но армейцам не удалось её добить.

7' Голдобин на паузе сместился к центру и бросил из-под защитника! Шайба пролетела рядом со штангой.

6' Армейцы перевели игру в чужую зону. Андронов объехал ворота и бросил с острого угла — Минулин принял шайбу на себя.

5' Слепышев открылся под передачу и зарядил в ближний угол! Кошечкин переместился и парировал шайбу в сторону.

4' «Магнитка» активно проводит стартовые минуты. Уральцы много времени проводят в чужой зоне.

3' Позиционная атака «Магнитки», Земчёнок приложился от синей линии — шайба пролетела рядом с девяткой.

2' Сергеев по центру рванул в свободную зону и щёлкнул из средней зоны! Кошечкин щитком отразил шайбу.

1' Уральцы сразу пошли вперёд. Хозяева долго разыгрывали шайбу по чужой зоне, но не довели атаку до броска.

1' Матч начался! Армейцы выиграли стартовое вбрасывание.

0' Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Иван Федотов.