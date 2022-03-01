Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли 17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол
18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа 19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург
19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив 19:45  ru Аякс - ПЕК
21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен 22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Металлург Мг - ЦСКА 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена-Металлург (Магнитогорск, Россия), вместимость: 7700
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. КХЛ - плей-офф, Финал Чемпионата. 7-й матч
Главный судья: Алексей Раводин (Москва, Россия);
Металлург Мг
Окончен
1 : 4
ЦСКА

  • 39:59
    1:3
    Филипп Майе
0'
20'
40'
60'
  • 08:32
    0:1
    Павел Карнаухов
  • 09:29
    0:2
    Александр Попов
  • 36:17
    0:3
    Константин Окулов
  • 56:35
    1:4
    Владислав Каменев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Металлург Мг - ЦСКА, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Металлург (Магнитогорск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлург Мг
Магнитогорск
ЦСКА
Москва
1РоссияврИван Налимов
83РоссияврВасилий Кошечкин
2РоссиязщГригорий Дронов
8РоссиязщАртём Земчёнок
33РоссиязщМихаил Пашнин
44РоссиязщЕгор Яковлев
72РоссиязщАртём Минулин
77РоссиязщИлья Николаев
78РоссиязщЯрослав Хабаров
15РоссиянпАнатолий Никонцев
16РоссиянпДенис Зернов
21РоссиянпСемён Кошелев
22РоссиянпДанила Юров
35РоссиянпНикита Коростелёв
55ШвециянпЛинус Виделль
61КанаданпФилипп Майе
76РоссиянпАндрей Чибисов
81КанаданпБрендан Лайпсик
87РоссиянпНиколай Голдобин
91РоссиянпМаксим Карпов
94РоссиянпЕгор Коробкин
12РоссиянпАрхип Неколенко
28РоссияврИван Федотов
36ШвецияврАдам Рейдеборн
3КанадазщДжон Гилмор
6ШвециязщКлас Дальбек
44КазахстанзщДаррен Диц
45РоссиязщВладислав Провольнев
89РоссиязщНикита Нестеров
93РоссиязщАртём Сергеев
98РоссиязщВладимир Грудинин
9РоссиянпАнтон Слепышев
11РоссиянпСергей Андронов
15РоссиянпПавел Карнаухов
16РоссиянпСергей Плотников
25РоссиянпМихаил Григоренко
27РоссиянпМаксим Соркин
50РоссиянпДанил Юртайкин
63РоссиянпТахир Мингачёв
71РоссиянпКонстантин Окулов
85РоссиянпВиталий Абрамов
87РоссиянпАндрей Светлаков
94РоссиянпВладислав Каменев
22РоссиянпАлександр Попов
Главные тренеры
ГерманияИлья Петрович Воробьёв
РоссияСергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
28.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата ЦСКА2 : 1Металлург Мг
26.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата Металлург Мг2 : 3 ОТЦСКА
24.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата ЦСКА0 : 1Металлург Мг
22.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата ЦСКА0 : 4Металлург Мг
20.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата Металлург Мг6 : 4ЦСКА
18.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал Чемпионата Металлург Мг1 : 3ЦСКА
30.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА6 : 4Металлург Мг
25.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг4 : 0ЦСКА
12.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг6 : 4ЦСКА
19.09.2020 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 4Металлург Мг
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
60'
Матч окончен! ЦСКА обыграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина — 4:1. Команды выдали шикарную серию, которая наверняка войдёт в историю. Уральцы вели со счётом 3-1, но команда Сергея Фёдорова одержала три победы подряд и завоевала Кубок Гагарина. Для армейцев этот трофей стал вторым в истории клуба. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!59'Кошелев сместился на левый край и с кистей зарядил под перекладину! Федотов выставил ловушку и забрал шайбу.
58'
Хабаров щёлкнул от синей линии! Майе активно сражался перед воротами, но не сумел добить шайбу в сетку.
57'
Василий Кошечкин
Кошечкин вновь ушёл с ворот — уральцы вшестером пытаются устроить финальный шутрм.
57'
1:4
Владислав Каменев
ГОЛ! Армейцы совершили перехват в средней зоне, Каменев подобрал шайбу и бросил по пустым воротам!
56'
Василий Кошечкин
Илья Воробьёв снял вратаря за четыре минуты до сирены! Уральцы вшестером.
56'
Чибисов ловко развернулся у борта и бросил! Шайба после рикошета прилетела к Федотову.
55'
Лайпсик по центру влетел в зону и бросил из-под защитника! Шайба пролетела рядом со штангой.
54'
Армейцы после перехвата выкатились два в два! Каменев сделал перевод на пятак, Слепышев в касание бросил в угол — Кошечкин переместился и отразил шайбу!
53'
Ответ ЦСКА! Светлаков сделал пас вперёд, Соркин подхватил шайбу, убежал на ворота и бросил в ближний угол — Кошечкин спас уральцев!
53'
Майе подобрал отскок от лицевого борта и приложился с острого угла! Федотов переместился и остановил шайбу.
52'
Виделль получил пас на ход, ворвался в зону и бросил из-под защитника — Федотов парировал шайбу! Продолжилась атака, и уже голкипер справился с броском с пятака.
51'
Чибисов от борта сделал перевод на синюю линию, Яковлев продвинулся вперёд и щёлкнул по центру ворот — Федотов забрал шайбу.
50'
Здорово через пас разыграли уральцы, Дронов приложился от синей линии — промах!
49'
Пашнин подключился к атаке и зарядил в дальний угол! Шайба пролетела рядом со штангой.
48'
Затяжная атака «Металлурга». Лайпсик ушёл за ворота и сделал перевод на Дронова, который с острого угла послал шайбу выше перекладины!
47'
Армейцы совершили перехват и выкатились два в два! Юртайкин прорвался по левому флангу и бросил в ближний угол — Кошечкин на месте.
46'
Карнаухов в контратаке убежал по правому флангу и бросил из-под защитника! Кошечкин прикрыл ближний угол.
45'
Чибисов набрал скорость, вошёл в зону по центру и бросил! Шайба пролетела мимо створа.
44'
Голдобин прорвался по левому флангу, полез в обводку и упал в борьбе с Дицем. Но судьи оставили эпизод без внимания.
42'
Андронов ушёл к лицевому борту — Дронов здорово отборолся и отобрал шайбу.
41'
Стартовал третий период!
40'
Перерыв! 3:1 в пользу ЦСКА после 40 минут. Во втором периоде Окулов и Майе забросили по шайбе. Уральцы мощно второй игровой отрезок, создав много моментов и перебросав армейцев — 18:3. Удастся ли команде Ильи Воробьёва спасти игру после перерыва?
40'
1:3
Филипп Майе
ГОЛ! Уральцы выиграли вбрасывание в средней зоне, Чибисов сделал пас вперёд — Майе выкатился на ворота и бросил в дальний угол!
40'
Антон Слепышев
Удаление у ЦСКА. Слепышев высоко задрал клюшку и ударил Пашнина по лицу.
40'
ЦСКА в полном составе. Диц вернулся на лёд.
39'
Момент! Кошелев с пятака целил в дальний угол — Федотов растянулся в шпагате и отразил шайбу в сторону.
38'
Даррен Диц
Удаление у ЦСКА. Диц проиграл позицию и толкнул Голдобина клюшкой.
37'
0:3
Константин Окулов
ГОЛ! Армейцы совершили перехват и убежали два в два! Григоренко вошёл в зону и сделал мягкую подкидку на Окулова, который вколотил шайбу в ближний угол!
36'
Виделль сделал пас по правому флангу, Чибисов оторвался от защитника и бросил в дальний угол! Шайба пролетела рядом со штангой.
35'
Пашнин подключился к атаке и зарядил по центру ворот! Федотов без проблем забрал шайбу.
34'
Яковлев выкатился по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Партнёрам с пятака не удалось затолкать шайбу в сетку.
33'
Уверенно москвичи провели это меньшинство. Дальбек вернулся на лёд.
33'
Виделль смело полез в проход по центру! Диц здорово отработал и оттеснил соперника от шайбы.
32'
Уральцы закрепились в зоне, Федотов уверенно забрал шайбу после броска Лайпсика с острого угла.
31'
Клас Дальбек
Удаление у ЦСКА. Дальбек в борьбе перед воротами нарушил правила против Голдобина.
30'
Соркин по центру вошёл в зону и сделал скидку на Светлакова, который в касание послал шайбу рядом со штангой!
29'
Юртайкин поборолся у лицевого борта и объехал ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кошечкина.
28'
Уральцы заперли соперника в зоне. Лайпсик подставил клюшку под наброс Хабарова — Федотов сложился и забрал шайбу.
27'
Контратака ЦСКА! Слепышев подхватил шайбу, убежал на ворота и бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал!
26'
Никонцев прорвался по флангу и прострелил на пятак, Неколенко не сумел протолкнуть шайбу мимо Федотова.
25'
Минулин подключился к атаке и мощно бросил низом — Гилмор принял шайбу на себя. Отбились армейцы.
24'
Ещё момент у «Металлурга»! Лайпсик от лицевого борта прострелил на пятак, Майе оказался один перед воротами и бросил в упор — Федотов забрал шайбу.
23'
Чибисов сместился к центру и бросил низом! Минулин полез на добивание, но с острого угла не попал в створ.
22'
Майе убежал по правому флангу и бросил в ближний угол! Федотов отразил шайбу, но затем прижал её ко льду.
21'
И сразу же момент у ЦСКА! Москвичи накрыли соперника прессингом, Григоренко подхватил шайбу, но из убойной позиции не попал в створ.
21'
Стартовал второй период!
20'
По броскам в первом периоде у «Металлурга» в этом плей-офф было хуже два раза:Четыре броска – 18.03.2022 (в итоге 1:8 от «Авангарда»),Четыре броска – 28.03.2022 (в итоге 1:5 от «Авангарда»).
20'
Перерыв! 2:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. Армейцы бодро провели первый период, забросив две шайбы и создав ещё несколько хороших моментов. У гостей отличились Карнаухов и Попов. Уральцы хоть и больше владели шайбой, но москвичи чаще бросали по воротам — 14:5.
19'
Диц из средней зоны зарядил под перекладину! Кошечкин без проблем забрал шайбу.
18'
«Магнитка» много владеет шайбой. Но армейцы плотно обороняются, не позволяя уральцам бросать по воротам.
17'
Пашнин подключился к атаке и от борта нанёс бросок в нижний угол — Федотов щитком отразил шайбу.
15'
Опасно! Попов выдержал паузу и сделал пас в центр, Провольнев подключился к атаке и бросил в верхний угол — Кошечкин блином среагировал!
14'
Голдобин сместился в сторону и бросил низом! Шайба после рикошета ушла в сторону.
13'
И ещё момент у ЦСКА! Абрамов с правого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Кошечкина.
12'
Уральцы перешли в позиционную атаку, Плотников выиграл борьбу у борта и выбросил шайбу из зоны.
11'
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 10:2. Пока без моментов у ворот Федотова.
10'
Тайм-аут от Ильи Воробьёва.
10'
0:2
Александр Попов
ГОЛ! Армейцы забросили вторую шайбу через 57 секунд! Светлаков навязал борьбу Чибисову в чужой зоне, отобрал шайбу и из угла площадки сделал перевод на Попова, который с близкого расстояния пробил Кошечкина!
9'
0:1
Павел Карнаухов
ГОЛ! Окулов выиграл борьбу у борта, сместился в сторону и сделал перевод в центр! Карнаухов принял шайбу, развернулся и бросил в нижний угол — Кошечкин не дотянулся!
8'
Виделль подобрал отскок от лицевого борта и зарядил с отрицательного угла! Шайба улетела в сторону.
7'
Нестеров получил пас на синей линии, сместился к центру и щёлкнул! Шайба заметалась перед воротами, но армейцам не удалось её добить.
7'
Голдобин на паузе сместился к центру и бросил из-под защитника! Шайба пролетела рядом со штангой.
6'
Армейцы перевели игру в чужую зону. Андронов объехал ворота и бросил с острого угла — Минулин принял шайбу на себя.
5'
Слепышев открылся под передачу и зарядил в ближний угол! Кошечкин переместился и парировал шайбу в сторону.
4'
«Магнитка» активно проводит стартовые минуты. Уральцы много времени проводят в чужой зоне.
3'
Позиционная атака «Магнитки», Земчёнок приложился от синей линии — шайба пролетела рядом с девяткой.
2'
Сергеев по центру рванул в свободную зону и щёлкнул из средней зоны! Кошечкин щитком отразил шайбу.
1'
Уральцы сразу пошли вперёд. Хозяева долго разыгрывали шайбу по чужой зоне, но не довели атаку до броска.
1'
Матч начался! Армейцы выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Иван Федотов.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина: «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Счёт в серии — 3-3.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
3 : 6
4
0
15
8
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
1 : 2 ОТ
СКА
Спартак
2 : 1
4
1
9
10
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
2 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 2
4
2
16
8
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
1 : 5
Металлург Мг
Авангард
5 : 2
Авангард
Металлург Мг
5 : 1
Металлург Мг
Авангард
4 : 0
4
3
26
25
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 СКА
ЦСКА
СКА
ЦСКА
1 : 3
СКА
ЦСКА
2 : 1
ЦСКА
СКА
6 : 2
ЦСКА
СКА
2 : 3
СКА
ЦСКА
3 : 2
ЦСКА
СКА
3 : 1
СКА
ЦСКА
0 : 3
3
4
12
20
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Металлург Мг
Трактор
Металлург Мг
Трактор
3 : 2
Металлург Мг
Трактор
4 : 6
Трактор
Металлург Мг
1 : 2
Трактор
Металлург Мг
0 : 6
Металлург Мг
Трактор
2 : 1
4
1
17
10
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 Металлург Мг
ЦСКА
Металлург Мг
ЦСКА
1 : 3
Металлург Мг
ЦСКА
6 : 4
ЦСКА
Металлург Мг
0 : 4
ЦСКА
Металлург Мг
0 : 1
Металлург Мг
ЦСКА
2 : 3 ОТ
ЦСКА
Металлург Мг
2 : 1
Металлург Мг
ЦСКА
1 : 4
3
4
16
16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close